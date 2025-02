Dune: Awakening - deweloperzy dzielą się efektownymi ujęciami z gry. Arrakis napędzane Unreal Engine 5

Jeśli chodzi o współczesne gry bazujące na kultowym uniwersum Diuny, przede wszystkim można tutaj mówić o Dune: Spice Wars od Shiro Games. Ta strategia 4X całkiem nieźle wprowadziła fanów w realia gatunku, choć twórcy Northgard raczej nie stworzyli żadnego epokowego dzieła. Powoli jednak zbliżamy się do premiery Dune: Awakening, które przynajmniej na papierze ma spory potencjał. Funcom zamieściło nowy materiał prezentujący wygląd gry.

Dune: Awakening otrzymało najnowszy trailer, na którym twórcy ukazali sporo efektownych ujęć pustynnej planety Arrakis.

To może być jeden z większych tegorocznych hitów. Oczywiście nie ma co jeszcze specjalnie się nakręcać i zaczekać na właściwą premierę, jednak mimo wszystko trzeba przyznać, że Funcom potrafi przyciągnąć uwagę. Informacje o Dune: Awakening są dawkowane całkiem regularnie i teraz już mamy przynajmniej wstępne wyobrażenie, z czym będziemy obcować. A na razie deweloperzy zamieścili jeszcze jeden zwiastun tego osobliwego połączenia gatunków, pod kątem czysto wizualnym robiącym zresztą chyba największe wrażenie:

Dune: Awakening w ciekawy sposób spaja ze sobą elementy MMO i survivalu w otwartym świecie. Struktura uniwersum i to, w jaki sposób deweloperzy będą z niej korzystać, może teoretycznie przyciągnąć nawet osoby dotąd niezainteresowane tym nurtem. Godne odnotowania są wielkie ambicje i skala projektu. Wspólnym mianownikiem jest oczywiście niegościnny pustynny krajobraz, ale na przestrzeni rozgrywki będziemy to robili zarówno jako anonimowy śmiałek, jak i stojący na czele własnego rodu lider. A wszystko to napędzane Unreal Engine 5. Co jasne, wywołanie tego silnika może trochę niepokoić - wszak niejedna mocna firma już się na nim wyłożyła - ale te kadry wyglądają jak na razie wprost niesamowicie. Czy rzeczywiście tak to będzie wyglądać (i nade wszystko: działać)? Przekonamy się niebawem.

Źródło: DSOGaming