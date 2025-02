Dragon Age The Veilguard był tak dużą porażką finansową, że gra za chwile trafi do abonamentu PlayStation Plus

Dragon Age The Veilguard jaki był, każdy widział. Wizualnie nie jest najgorzej (wszak działa na silniku Frostbite), jednak studio BioWare położyło kompletnie kwestię chociażby dialogów czy pozorowanej wolności w kreowaniu własnego bohatera lub bohaterki. Gra nie okazała się sprzedażowym hitem, co nie umknęło uwadze firmie Electronic Arts. Najwyraźniej sprzedaż była tak zła, że zdecydowano się na krok dość rzadko spotykany w branży - szybkie przerzucenie tytułu do jednej z usług abonamentowych.

Sony potwierdziło listę gier, które zostaną udostępnionym w marcowym PlayStation Plus. Okazuje się, że na graczy czeka już Dragon Age The Veilguard, a więc gra AAA raptem z października 2024 roku.

Większość obecnych wydawców gier AAA nie ma raczej w zwyczaju wrzucania swoich najświeższych gier do podstawowych usług abonamentowych (chyba, że chcemy więcej zapłacić to wówczas mamy do dyspozycji Game Pass Ultimate, Ubisoft+ czy EA Play Pro). Jeśli jednak gra okazuje się sporą porażką finansową, z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że firma będzie dążyła do jak najmniejszych strat. Wygląda na to, że tak będzie w przypadku Dragon Age The Veilguard od studia BioWare. Firma Sony ogłosiła właśnie, że najnowsza część sagi fantasy trafi do usługi PlayStation Plus w marcu 2025 roku. Grę będą mogli pobrać użytkownicy wszystkich trzech poziomów subskrypcji: Essential, Extra oraz Premium.

Your PlayStation Plus Monthly Games for March:



Dragon Age: The Veilguard

Sonic Colors: Ultimate

TMNT: The Cowabunga Collection



Grę będzie można dodać do biblioteki w okresie od 4 do 31 marca 2025 roku. Spodziewamy się, że przynajmniej na konsoli PlayStation 5 w najbliższym czasie, Dragon Age The Veilguard stanie się trochę popularniejszy niż zazwyczaj. Kto wie, być może już wkrótce gra dołączy także do podstawowej usługi EA Play. Oprócz tego w marcowej ofercie PlayStation Plus znajdą się jeszcze dwie inne pozycje: Sonic Colors: Ultimate (gra z PlayStation 4) oraz TMNT: The Cowabunga Collection (dostępne w wersji na PS4 oraz PS5).

