Dragon Age: The Veilguard - bardzo rozczarowujące wyniki sprzedaży. Wsparcie dla gry może dobiegać końca

Bioware przez długi czas zbierało siły na kontynuację jednej ze swoich najważniejszych serii, które ukształtowały ich markę. Pomimo wzbudzającej kontrowersje kampanii, a także skrytykowanej przez wielu premiery robili dobre miny do złej gry, na pewnym etapie trąbiąc nawet o pewnych sukcesach. Czas jednak zweryfikował ich słowa niezwykle brutalnie i oprócz bardzo niejednoznacznego odbioru zaczęły pojawiać się doniesienia o porażkach komercyjnych.

Treść najnowszej aktualizacji Dragon Age: The Veilguard sugeruje, że może być ona ostatnią. Sprzedaż gry przebiegła znacząco poniżej oczekiwań Electronic Arts, co ma iść w parze z utratą wartości firmy.

Miał być triumfalny powrót BioWare, okazało się jednak, że nie będzie to najlepszy okres ani dla deweloperów, ani dla Electronic Arts. Ci ostatni muszą mierzyć się przy okazji z ponad 15% spadkiem akcji. Nie tylko bowiem Dragon Age: The Veilguard poniósł klęskę, ale także FC 25 - inna pozycja, w której korporacja pokładała oczywiste nadzieje. Efekt? Mieli stracić jakieś sześć miliardów dolarów. Ostatnio w sieci pojawiły się szczegóły piątego już patcha do DA, a treść wpisu sugeruje, że to mogą być już ostatnie takie poprawki.

Początkowy wpis - w którym EA m.in. dziękuje za granie w Dragon Age: The Veilguard - nader wyraźnie wskazuje na to, że przyszłość serii nie prezentuje się w zbyt jasnych barwach. Padło nawet określenie "Dareth shiral" - czyli elficki ekwiwalent pożegnania w tym uniwersum. Sama aktualizacja jest dość typowym zbiorem poprawek mających wyeliminować konkretne bugi. Wygląda więc na to, że jeśli ktoś liczył na np. jakieś rozszerzenia, może szykować się na rozczarowanie. Przyszłość BioWare także może stanąć pod znakiem zapytania. Ostatnie tygodnie odznaczyły się paroma odejściami, a odległy Mass Effect 5 jest zaiste sprawą niepewną.

Źródło: Electronic Arts, PC Gamer, Reuters