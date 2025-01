BioWare aktualizuje swój status działania - Część pracowników zostanie oddelegowana do innych ekip Electronic Arts

Niedawna premiera Dragon Age: The Veilguard odbiła się szerokim echem w branży. Nie chodzi jednak o to, jak dobra była to produkcja. Wręcz przeciwnie - na tytuł wylała się fala krytyki i nie bezpodstawnej. Dragon Age w najnowszej postaci to nie tylko wyraźne elementy tzw. DEI, ale również mocno spłycenie samych elementów RPG, na czele z bardzo źle napisanymi, wręcz infantylnymi dialogami. Finalnie gra okazała się wielką klapą sprzedażową. Teraz widzimy, że może to mieć bezpośrednie skutki dla BioWare.

BioWare na swojej stronie przedstawiło aktualizację działania studia. Oficjalnie padły informacje na temat przeniesienia części pracowników do innych zespołów Electronic Arts. Jednak w sieci nie brakuje również wiadomości od samych pracowników studia, którzy zostali zwolnieni.

BioWare opublikowało na swojej stronie wpis, który niejako potwierdza nadchodzącą restrukturyzację. Artykuł jest jednak okraszony bardzo okrężnymi hasłami, mówiącymi m.in. o przeniesieniu części pracowników do innych projektów dla studiów, należących do Electronic Arts. Oficjalnie jest to związane z tym, że po premierze Dragon Age: The Veilguard, głównym projektem studia będzie nowy Mass Effect, a ten nie wyszedł jeszcze z fazy pre-produkcji. Całe oświadczenie znajduje się na tej stronie.

So, my time at BioWare has ended. It was a wild ride with some fantastic people, but it’s time to look for new challenges. I’m an Editor / Writer with 26+ years of experience across video games, novels, short stories, newspapers, and marketing comms. If you know of a good fit, please let me know. — Ryan Cormier (@ryancorm.bsky.social) 30 stycznia 2025 01:17

Hello! I’m looking for work, ideally in an editor role. It’s been an honor to work with so many talented professionals, and a pleasure to meet so many amazing community members, in my 19 years at BioWare. I’m so grateful to all of you. — Karin West-Weekes (@karinww.bsky.social) 29 stycznia 2025 23:58

I'm now looking for a new writing/narrative position. It's been a privilege to work with so many amazing devs over my 20 years at BioWare, and I will cherish the memories of the wonderful folks in the community I've met along the way. Thank you all. — Trick Weekes (@trickweekes.bsky.social) 29 stycznia 2025 23:58

After almost 14 years at BioWare, I am devastated to learn today that myself and others must seek new opportunities. I am so grateful for all of the learning, challenges, and most importantly the team. I will remember my time here with joy. Tomorrow we'll move forward. For today I will just be sad. — Jen Cheverie (@jencheverie.bsky.social) 30 stycznia 2025 00:44

Artykuł nie mówi wprost o fali zwolnień, które powinno objąć studio BioWare. Jednak pierwsze wpisy na portalu Blue Sky niejako przeczą temu oświadczeniu. Powyżej publikujemy kilka z najnowszych wpisów, pochodzących najwyraźniej już od byłych pracowników przedsiębiorstwa. Praktycznie każda z powyższych wiadomości pochodzi od osób, które spędziły dobre kilkanaście lat w BioWare. Jeden z wymienionych scenarzystów - Trick Weekes - w serii Mass Effect odpowiadał chociażby za tchnięcie życia w takie postacie jak Mordin Solus, Legion czy Tali. W sieci nie brakuje obaw fanów serii Mass Effect, że studio może finalnie nie dostać szansy, by dokończyć ów projekt. Jeśli jednak gra doczeka się premiery, to od jej wyniku będzie zależało, czy BioWare uchroni się przed toporem Electronic Arts, czy zostanie usunięte na zawsze.

Źródło: BioWare, Blue Sky