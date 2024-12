Dostawy układów graficznych nieoczekiwanie wzrosły w drugim kwartale 2023 roku, ale nie zmienia to ogólnej sytuacji rynkowej

Nie jest tajemnicą, że rynek nowych technologii znajduje się obecnie w kryzysie. Poszczególne segmenty kurczą się, z wyjątkiem sektora odpowiedzialnego za sztuczną inteligencję i centra danych. Ostatnie doniesienia z rynku konsumenckich układów graficznych przynoszą jednak nieco więcej optymizmu. Choć spadek dostaw sprzętu w ujęciu rocznym jest nadal pokaźny, to odnotowano wzrost w porównaniu z poprzednim kwartałem. Może to wskazywać na zmianę trendu.

Dostawy PC-towych GPU w Q2 2023 wzrosły w porównaniu z Q1 2023 o 11,6%. Nie najgorsze wyniki drugiego kwartału to między innymi zasługa obniżek cen i promocji na karty graficzne najnowszej generacji.

Najnowsze dane zostały opublikowane przez znaną w branży firmę badawczą Jon Peddie Research. W drugim kwartale 2023 roku odnotowano wzrost dostaw PC-towych układów graficznych o 11,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Łącznie dostarczono 61,6 mln jednostek sprzętu. Niestety nie wygląda to tak dobrze w zestawieniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Tutaj nastąpił bowiem spadek o 27%. W przypadku desktopowych kart graficznych sięgnął on aż 36%, a laptopów 23%. Udziały poszczególnych producentów chipów w porównaniu z pierwszym kwartałem niewiele się zmieniły. Firma AMD zyskała 1,2% kosztem Intela (-0,4%) i NVIDII (-0,8%). Należy do niej aktualnie 14% rynku. Udziały NVIDII to około 68%, a Intela 18%. Większe zmiany można zaobserwować, jeśli zestawi się te wyniki z analogicznym okresem zeszłego roku. Udziały AMD wynosiły wtedy 20%, NVIDII 62%, a Intela 18%.

Spadki dostaw w ujęciu rocznym są oczywiście efektem gorszej koniunktury rynkowej, przy której wielu klientów decyduje się ograniczyć zbędne wydatki, ale to niejedyny powód. Nowe generacje GPU rozczarowują bowiem wydajnością, zwłaszcza jeśli zestawimy ją z ceną układów. Bardziej interesujące jest to, że w Q2 2023 odnotowano wzrost dostaw w porównaniu do Q1 2023. To może wskazywać, że następuje powolne odwrócenie trendu, bo drugi kwartał był zazwyczaj jednym z gorszych. Na potwierdzenie tego faktu musimy jednak zaczekać na dane z kolejnych okresów. Niewątpliwie pewien wpływ na obecną sytuację miały obniżki cen kart graficznych i ciekawe promocje (choćby Diablo IV dodawane za darmo do wybranych kart GeForce RTX 4000), do których producenci zostali zmuszeni niskim popytem. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy ten stan rzeczy utrzyma się także w Q3 i Q4.

Dane pokazujące wzrost w sektorze konsumenckich GPU mogą oznaczać także, że podmioty zajmujące się sprzedażą detaliczną układów wyprzedały już znaczącą część swoich zapasów i postanowiły je uzupełnić. Warto odnotować, że w drugim kwartale bieżącego roku wzrosły także dostawy procesorów dla komputerów PC (o 15%). Wszystkie nowe CPU firmy AMD są teraz wyposażone w zintegrowane układy graficzne, a segment ten wchodzi w skład danych opublikowanych przez JPR. Oba sektory rynku są zatem ściśle powiązane i bardzo często wzrost w jednym z nich powoduje wzrost w drugim. Procentowy udział dostaw procesorów do laptopów, w stosunku do rozwiązań przeznaczonych dla komputerów desktopowych, był podobny jak przed rokiem (72% do 28%).

Źródło: Jon Peddie Research, WCCFTech