DNS0 - europejski publiczny DNS udostępniony za darmo. Dzięki niemu możesz bezpiecznie surfować po internecie

Nie trzeba interesować się tematami bezpieczeństwa żeby wiedzieć, jak ciężko obecnie uchronić się przed niebezpieczeństwami, które możemy napotkać w sieci. Oczywiście powstaje wiele rozwiązań mających nam pomóc się przed nimi uchronić. Zazwyczaj jednak są one dość drogie. Od teraz jednak możemy skorzystać z całkowicie darmowej metody. Czym jest DNS0 i co nam może zaoferować?

W sieci właśnie pojawiła się możliwość skorzystania z publicznego DNS-a, którego serwery znajdują się w Europie. Dodatkowo z DNS0 skorzystamy całkowicie za darmo.

Z pewnością zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest kwestia prywatności i bezpieczeństwa. Przeglądając internet, często możemy trafić na treści, których nie chcemy zobaczyć. W wielu przypadkach zwyczajnie natykamy się na oszustwa. Jest sporo metod, aby bardziej się chronić przed takimi zagrożeniami. Jedną z nich jest zmiana naszego DNS. Jest to protokół, który odpowiada za tłumaczenie nazw domen (czyli stron WWW, np. Google.pl) na zrozumiały dla komputera adres IP, pod którym jest w stanie znaleźć daną witrynę. Nie jest on jednak domyślnie przystosowany dla naszego bezpieczeństwa w sieci. Istnieje więc wiele zagrożeń takich jak przejęcie przez hakerów naszego DNS i przekierowywanie na fałszywe strony czy też złośliwe oprogramowanie, które go wykorzystuje, chociażby w celu kradzieży danych. Właśnie po to powstają serwery DNS, które oferują nam szyfrowanie naszych zapytań.

Jednym z nich jest udostępniony właśnie DNS0. Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie, jest to "Europejski publiczny DNS, dzięki któremu Twój internet jest bezpieczniejszy". Twórcy - Romain Cointepas oraz Olivier Poitrey - mają już na swoim koncie NextDNS, jednak oferowane rozwiązanie było w pewnym momencie płatne. Darmowa wersja pozwalała na 300 tys. zapytań. Z racji tego, że przez 3 lata testowali swoje rozwiązanie, teraz mogą pochwalić się imponującą liczbą 62 serwerów w całej Europie oraz bardzo krótkim czasie opóźnienia (12ms). DNS0 wyróżnia się tym, że jest całkowicie darmowy. Oferowane przez nich protokoły DNS są odporne na wspomniane wcześniej zagrożenia. Dzięki zaprojektowanemu systemowi przeglądając internet, jesteśmy chronieni przed złośliwymi domenami, które wyłudzają informacje.

Dla wielu jednak najważniejszą kwestią jest ochrona swoich dzieci w internecie. Dzięki DNS0 możemy mieć pewność, że nie spotkają się z nieodpowiednimi dla nich treściami (blokowane są zarówno strony internetowe, jak i filmiki na YouTube). Co ciekawe zablokowane zostaną również pirackie strony, randkowe czy reklamy (które, prawdę mówiąc, często nie są odpowiednie dla nikogo). Niektóre z funkcji, jakie oferują nam francuscy twórcy to:

NRD - blokowanie nowo zarejestrowanych domen (które zostały utworzone w ciągu 30 dni)

NAD - blokada domen, które przestają być aktywne

Typosquatting - blokada domen w przypadku gdy pomylimy się, wpisując np. pureppc.pl zamiast poprawnej nazwy

Cryptojacking - zapobieganie możliwości przejęcie naszego urządzenia do kopania kryptowalut

TLD - blokowanie domen, o których wiadomo, że są wykorzystywane przez cyberprzestępców

Źródło: DNS0