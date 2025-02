Diablo IV - władze Blizzarda mogą zbanować konto za używanie jakichkolwiek modów w grze, nawet tych najprostszych

To nie jest dobry okres dla najnowszego tytułu od Blizzarda. Aktualizacje poprzedzające pierwszy sezon okazały się znacznie bardziej kontrowersyjne niż deweloperzy mogliby się spodziewać, a próby jak najszybszej kontroli szkód w postaci zorganizowanej transmisji z kilkoma twórcami raczej nie zdały egzaminu. Sam Season of the Malignant także nie okazał się bynajmniej elementem ratującym grę i ocenia się go miernie, a ostatnio zaś doszła jeszcze kwestia modów.

Pewien popularny mod do Diablo IV wywołał reakcję deweloperów, którzy wyraźnie zaznaczyli, że używanie jakichkolwiek programów wpływających na grę może skutkować nawet permanentnym banem.

W zeszłym tygodniu zespół TurboHUD4 wydał modyfikację będącą w praktyce zestawem narzędzi wspierających interfejs. Sprowadza się to chociażby do dokładniejszych informacji o surowcach, map lochów czy świata i masy innych udogodnień, niedających żadnej faktycznej przewagi w rozgrywce. Mimo to Blizzard zdecydowanie potępia taką opcję. W specjalnym oświadczeniu władze firmy podkreślają, że tak samo jak np. wszelkiego rodzaju cheaty, mody również stanowią zagrożenie dla gry, stąd też podkreślają, że używanie ich może w najgorszym razie poskutkować permanentnym zbanowaniem.

Z jednej strony tego typu stanowisko nie powinno być dla nikogo specjalnym szokiem, z drugiej - ujawnia się tutaj problem braku przygotowanego trybu offline, który mógłby otworzyć wiele drzwi. Tak czy inaczej warto jednak poważnie pomyśleć nad potencjalnym wprowadzeniem jakiegokolwiek moda do rozgrywki. Tymczasem zaś jeszcze w tym tygodniu Diablo IV ma otrzymać patch będący bezpośrednią reakcją na skrajnie negatywny odzew w stosunku do ostatnich zmian. Deweloperzy z kolei szykują kolejny Campfire Chat.

