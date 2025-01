Descent - kultowy retro shooter ze świetnym modem wprowadzającym Ray Tracing

Na pytanie o godne zapamiętania shootery z lat 90. lwia część osób pamiętających tamte czasy przeważnie wymieni jednym tchem takie pozycje, jak Quake, Doom, Dark Forces, Duke Nukem czy Wolfenstein. Ale z pewnością niejeden gracz przypomni sobie o pecetowym hicie z 1995 roku od studia Parallax Software oraz niezwykle aktywnego w tamtych czasach wydawcy Interplay Entertainment. Teraz pojawia się ciekawa okazja do ogrania tego klasyka w odmienionym wydaniu.

Descent otrzymał ostatnio specjalną modyfikację, dzięki której można ograć klasyczny tytuł ze wsparciem Ray Tracingu.

Zarówno Serious Sam, jak Half-Life czy wspominane wcześniej Quake oraz Doom zdążyły się już dorobić modów wprowadzających nowoczesne techniki - pora na Descent. Efekty pracy - które można pobrać na tej stronie - wyglądają całkiem zadowalająco. Projekt dodaje całkiem sporo graficznych usprawnień, w tym oczywiście Ray Tracing, różnorakie efekty cieni, rozmycie obrazu, a także wsparcie TAA. Na razie Descent RTX nie wspiera żadnej wersji DLSS tudzież FSR, co z pewnością oznacza, że bez potężnej maszyny nie ma co się zabierać za modyfikację.

Descent wprowadził nas przed laty w historię pewnej górniczej korporacji zajmującej się wydobywaniem cennych minerałów w okolicach Układu Słonecznego. Gdy kolejne placówki zaczęły padać ofiarami groźnych obcych, zatrudniono do pomocy najlepszego pilota (czyli, co jasne, gracza), aby mógł się z nimi uporać. To jedna z pierwszych gier w branży pozwalających na walkę z trójwymiarowymi obiektami - a robimy to w prototypowym pojeździe ze specjalnymi tarczami oraz laserem, który z czasem można rozbudowywać o nowe elementy.

Źródło: DSOGaming