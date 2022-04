Dell Alienware m15 R7 oraz Alienware m17 R5 - specyfikacja laptopów do gier z AMD Ryzen 9 6980HX oraz GeForce RTX 3080 Ti

Omówiliśmy już szczegółowo najnowszą wersję notebooka Dell Inspiron G15 5525, ale to nie wszystkie nowości jakie przygotował amerykański producent. Sporo dzieje się także w wyżej pozycjonowanej marce Alienware, która wkrótce zostanie rozbudowana o modele Alienware m15 R7 oraz Alienware m17 R5. W obu przypadkach będziemy mieli do czynienia z procesorami AMD Ryzen 6000 z rodziny APU Rembrandt. Konkurencyjne układy Intel Alder Lake trafiły z kolei do najwyżej pozycjonowanej serii Alienware X14, X15 oraz X17. Nie oznacza to bynajmniej, że omawiane dzisiaj laptopy będą jakoś zauważalnie słabsze. W topowych konfiguracjach znajdziemy najmocniejszy obecnie układ NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Dodatkowo Alienware m17 R5 skorzysta z układów AMD Radeon RX 6000M.

Dell Alienware m15 R7 oraz Alienware m17 R5 to nowe laptopy do gier o iście topowej specyfikacji. Nie brakuje tutaj procesorów AMD Ryzen 6000 oraz układów NVIDIA GeForce RTX 3000, w tym najmocniejszego GeForce'a RTX 3080 Ti o wysokim TGP.

Dell Alienware m15 R7 to 15-calowy, przenośny komputer wyposażony w procesory AMD Ryzen 7 6800H lub AMD Ryzen 9 6900HX (oraz Ryzen 9 6980HX z zegarem 5,0 GHz dla 17-calowej wersji laptopa) oraz kilka wybranych układów graficznych od NVIDII: GeForce RTX 3050 Ti, GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3070 Ti oraz GeForce RTX 3080 Ti. Ich współczynniki TGP zostały podane w poniższej tabeli. W przypadku 17-calowego Della Alienware m17 R5 dochodzą dodatkowo modele AMD Radeon RX 6700M lub AMD Radeon RX 6850M XT - w obu przypadkach notebook wspiera technikę AMD SmartShift MAX, czyli bardziej dopracowane rozwiązanie polegające na dynamicznie kierowanej mocy do CPU lub GPU w zależności od potrzeb. W przypadku obecności układów NVIDII, dochodzi dodatkowo wsparcie dla techniki odświeżania NVIDIA G-SYNC w połączeniu z Advanced Optimus.

Dell Alienware m15 R7 Dell Alienware m17 R5 Procesor AMD Ryzen 7 6800H (8/16)

AMD Ryzen 9 6900HX (8/16) AMD Ryzen 7 6800H (8/16)

AMD Ryzen 9 6900HX (8/16)

AMD Ryzen 9 6980HX (8/16) Układ iGPU AMD Radeon 680M AMD Radeon 680M Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB GDDR6; do 90 W

NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6; do 140 W

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6; do 150 W

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 GB GDDR6; do 140 W NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB GDDR6; do 95 W

NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6; do 140 W

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6; do 150 W

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 GB GDDR6; do 155 W

AMD Radeon RX 6700M 10 GB GDDR6; do 135 W

AMD Radeon RX 6850M XT 12 GB GDDR6; do 165 W NVIDIA Dynamic Boost / AMD SmartShift NVIDIA Dynamic Boost 2.0 NVIDIA Dynamic Boost 2.0 (dla układów GeForce)

AMD SmartShift MAX (dla układów Radeon) Pamięć RAM Do 64 GB DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Do 64 GB DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Magazyn danych 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (maksymalnie po 2 TB na slot) 2x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe (maksymalnie po 2 TB na slot) Ekran 15,6" 16:9 1920 x 1080 pikseli

300 nitów; 100% sRGB, 165 Hz NVIDIA G-SYNC oraz Advanced Optimus



15,6" 16:9 1920 x 1080 pikseli

300 nitów; 100% sRGB, 360 Hz

NVIDIA G-SYNC oraz Advanced Optimus



15,6" 16:9 2560 x 1440 pikseli

400 nitów, 99% DCI-P3, 240 Hz, 2 ms

NVIDIA G-SYNC oraz Advanced Optimus 17,3" 16:9 1920 x 1080 pikseli

300 nitów, 100% sRGB, 165 Hz

NVIDIA G-SYNC oraz Advanced Optimus lub AMD FreeSync



17,3" 16:9 1920 x 1080 pikseli

300 nitów, 100% sRGB, 360 Hz

NVIDIA G-SYNC oraz Advanced Optimus lub AMD FreeSync



17,3" 16:9 3840x2160 pikseli

500 nitów, 100% Adobe RGB, 120 Hz

NVIDIA G-SYNC oraz Advanced Optimus lub AMD FreeSync Premium Porty 1x USB 4.0 typu C (DP 1.4, 15 W Power Delivery) - tylko dla wariantów od RTX 3060 w górę

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, 15 W Power Delivery) - tylko dla wariantu z RTX 3050 Ti

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 4.0 typu C (DP 1.4, 15 W Power Delivery) - tylko dla wariantów od RTX 3060 w górę

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, 15 W Power Delivery) - tylko dla wariantu z RTX 3050 Ti

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet Realtek RTL8111H-CG 1 Gbit (tylko dla modelu z RTX 3050 Ti)

Ethernet Realtek RTL8125BGS 2.5 Gbit (dla modeli od RTX 3060 w górę)



WiFi 6 MediaTek MT7921

WiFi 6E Qualcomm WCN6856 (w modelach dostępnych latem 2022) Ethernet Realtek RTL8111H-CG 1 Gbit (tylko dla modelu z RTX 3050 Ti) Ethernet Realtek RTL8125BGS 2.5 Gbit (dla modeli od RTX 3060 w górę)



WiFi 6 MediaTek MT7921

WiFi 6E Qualcomm WCN6856 (w modelach dostępnych latem 2022) Akumulator 3-komorowy, litowo-jonowy, 56 Wh

6-komorowy, litowo-jonowy, 86 Wh 4-komorowy, litowo-jonowy, 64 Wh

8-komorowy, litowo-jonowy, 97 Wh Waga 2,42 - 2,69 kg 3,3 kg System Windows 11 Home lub Pro Windows 11 Home lub Pro

Oba notebooki oferują wsparcie do 64 GB pamięci DDR5 4800 MHz oraz pełne wsparcie dla magistrali PCIe 4.0 - zarówno w kontekście GPU jak również dwóch dodatkowych nośników SSD o łącznej pojemności 4 TB. Zarówno Dell Alienware m15 R7 jak również Alienware m17 R5 zaoferują nowoczesne złącze USB 4.0 typu C ze wsparciem dla DisplayPort 1.4 oraz 15 W ładowaniem Power Delivery. Co ciekawe, USB 4.0 będzie oferowane w prawie wszystkich wariantach. Model z GeForce RTX 3050 Ti zaoferuje USB 3.2 typu C Gen.2. Dell Alienware m17 R5 w wersjach z AMD Radeon RX 6000M wspiera nie tylko AMD SmartShift MAX, ale także Smart Access Memory oraz Smart Access Graphics. W przypadku modeli z NVIDIĄ mowa m.in. o Dynamic Boost 2.0, Advanced Optimus czy Resizable BAR. We wszystkich wariantach możemy liczyć także na dobrej jakości ekrany. Topowa matryca w 15-calowym laptopie to panel WQHD o 240 Hz odświeżaniu oraz 99% pokryciu przestrzeni DCI-P3. Topowy Alienware m17 R5 otrzyma z kolei 17-calowy ekran 4K 120 Hz o 100% pokryciu Adobe RGB oraz jasności 500 nitów. Wszystkie omawiane ekrany, wymienione w tabeli wyżej, wspierają także Dolby Vision HDR. Dokładne ceny urządzeń nie zostały jeszcze podane.

Źródło: Dell