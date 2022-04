Dell Inspiron G15 5525 - odświeżone notebooki do gier z procesorami AMD Ryzen 6000 oraz układami NVIDIA GeForce RTX 3000

Dell Inspiron G15 to jeden z popularniejszych laptopów do gier, przynajmniej na zagranicznych rynkach. W porównaniu do notebooków marki Alienware, Dell Inspiron G15 odznacza się dużo lepszą relacją ceny do wydajności (choć na podobną jakość wykonania nie możemy niestety liczyć). Producent ujawnił w końcu szczegóły dotyczące specyfikacji swojej najnowszej wersji komputera, tym razem o oznaczeniu Inspiron G15 5525. Firma Dell zdecydowała się postawić na wydajne procesory AMD Ryzen 6000 z rodziny APU Rembrandt oraz układy graficzne NVIDIA GeForce RTX 3000. Sporo się dzieje także w temacie ekranów, bo choć znajdziemy tutaj naprawdę dobre matryce, to najtańsze warianty będą pod tym względem sporym rozczarowaniem dla wielu potencjalnych odbiorców.

Firma Dell podzieliła się szczegółami dotyczącymi specyfikacji nowej wersji popularnego notebooka do gier - Inspiron G15 5525. Sprzęt będzie bazował na procesorach AMD Ryzen 6000 (APU Rembrandt) oraz układach graficznych NVIDIA GeForce RTX 3000.

Dell Inspiron G15 5525 będzie oferowany w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej oraz moro (przypadnie do gustu osobom lubiącym wojskowe barwy), w której dominuje m.in. blada zieleń. Notebooki oferowane będą z procesorami AMD Ryzen 6000: 6-rdzeniowym Ryzen 5 6600H oraz 8-rdzeniowym Ryzen 7 6800H i Ryzen 9 6900HX. Oczywiście nie zabraknie zintegrowanych układów graficznych RDNA 2, które pozwolą na grę np. podczas podróży. W przypadku dedykowanych układów GPU, możemy liczyć na: GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3050 Ti, GeForce RTX 3060 oraz GeForce RTX 3070 Ti. Dotychczasowe wersje oferowały dosyć wysoki współczynnik TGP (przykładowo dla GeForce RTX 3060 było to 130 W z Dynamic Boost 2.0), więc wydajności tym urządzeniom nie powinno zabraknąć.

Dell Inspiron G15 5525 (2022) Procesor AMD Ryzen 5 6600H (6/12)

AMD Ryzen 7 6800H (8/16)

AMD Ryzen 9 6900HX (8/16) Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 660M (dla R5 6600H)

AMD Radeon 680M (dla R7 6800H oraz R9 6900HX) Zewnętrzny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Magazyn danych 1x SSD M.2 od 256 GB do 2 TB, PCIe 4.0 x4 NVMe Ekran 15,6" 16:9 WVA 1920 x 1080 pikseli

250 nitów, ~60% sRGB, 120 Hz



15,6" 16:9 WVA 1920 x 1080 pikseli

300 nitów, ~100% sRGB, 165 Hz



15,6" 16:9 WVA 2560 x 1440 pikseli

400 nitów, ~99% DCI-P3, 240 Hz Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

3x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Modele z RTX 3050 (Ti): Realtek Ethernet 1 Gbit

Modele z RTX 3060 i RTX 3070 Ti: Realtek RTL8125BGS (2.5 Gbit)

Bezprzewodowa karta WiFi 6 MediaTek MT7921 Akumulator 3-komorowy 56 Wh lub 6-komorowy 86 Wh Waga 2,51 kg System Windows 11 Home lub Pro

W przypadku matryc, producent oferuje jeden z trzech paneli. Ten najlepszy charakteryzuje się rozdzielczością 2560 x 1440 pikseli, jasnością 400 nitów, 240 Hz odświeżaniem oraz 99% pokryciem szerokiej przestrzeni barw DCI-P3. Z kolei najtańszy panel to często spotykane IPS (przez Della nazywane WVA) o jasności 250 nitów oraz niespełna 60% pokryciu barw sRGB. Laptopy zaoferują wsparcie m.in. dla jednego złącza USB 3.2 typu C Gen.2 z obsługą trybu DisplayPort 1.4 jak również cyfrowego portu HDMI 2.1. Producent do swoich urządzeń oferuje także różne warianty akumulatorów i nie inaczej będzie tym razem. Użytkownicy będą mieli do wyboru 3-komorowe ogniwo o pojemności 56 Wh lub 6-komorowe ogniowo o pojemności 86 Wh. Waga notebooka to 2,5 kg. Dokładne ceny nie zostały jeszcze potwierdzone.

Źródło: Dell