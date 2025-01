DeepCool Assassin 4S - eleganckie dwuwieżowe chłodzenie dla procesorów. Bardzo cicha i wydajna konstrukcja

Do sprzedaży wkroczył właśnie nowy produkt, który zaprezentowano na początku tego roku na targach CES 2024. Mowa o tytułowym chłodzeniu dla procesorów DeepCool Assassin 4S. Bazowy model jest już dostępny w sprzedaży od jakiegoś czasu, natomiast odświeżona odsłona „4S” oferuje nam nieco smuklejszą konstrukcję, ponieważ umieszczono w niej tylko jeden wentylator. Spotkamy się z dwoma trybami chłodzenia, równie cichą pracą, a także gustownym wyglądem.

Konstrukcja omawianego modelu składa się z jednego 140-milimetrowego wentylatora, który umieszczony został pomiędzy dwoma wieżami radiatorów. W lepszym odprowadzaniu ciepła z procesora pomoże siedem miedzianych rurek, z których każda ma średnicę 6 milimetrów. Warto zaznaczyć, że wentylator opiera się na łożysku FDB, a do tego jego pracę możemy regulować przy pomocy dwóch dostępnych trybów - Silent oraz Performance. Mamy możliwość przełączać się między nimi dzięki fizycznemu przyciskowi na górze chłodzenia. Przy maksymalnych ustawieniach hałas nie powinien przekraczać 29,3 decybeli, co jest bardzo dobrą wartością.

DeepCool Assassin 4S Rodzaj chłodzenia Aktywne, dwuwieżowe Kompatybilne podstawki Intel LGA2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155

AMD AM5/AM4 Wentylatory 1 x 140 mm (PWM) Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearing Wymiary chłodzenia 116 x 147 x 164 mm Wymiary radiatora 140 x 110 x 160 mm Wymiary wentylatora 140 x 140 x 25 mm Waga netto chłodzenia 1380 g Materiał radiatora Aluminium, miedź Ciepłowody 7 miedzianych rurek o średnicy 6 mm Prędkość obrotowa wentylatora 500 - 1450 obr./min (+/-10%) - Silent

500 - 1800 obr./min (+/-10%) - Performance Przepływ powietrza 48,55 CFM (Silent)

61,25 CFM (Performance) Maksymalna głośność wentylatora do 22,6 dB (Silent)

do 29,3 dB (Performance) Pobór energii wentylatora 2,4 W Gwarancja 6 lat Wersje kolorystyczne Czarny, Biały Dostępność 19 maca 2024 roku Cena 89,99 euro

Oczywiście możemy liczyć na zgodność z większością podstawek procesorów, jakie są obecne na rynku. Całość ma być również kompatybilna nawet z wysokimi modułami pamięci RAM. Chłodzenie będzie dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej i białej. Producent zapewnia także aż 6-letni okres gwarancji, co można uznać za duży plus. Zakupu nowości możemy dokonać w większości sklepów internetowych z elektroniką, z kolei europejska cena została ustalona na 89,99 euro, a więc niecałe 400 zł. Propozycja jest dość ciekawa, natomiast już nieco mniej, kiedy porównamy ją z podstawowym wariantem DeepCool Assassin IV - jego aktualna cena to bowiem 399 zł, a oferuje dodatkowy 120-milimetrowy wentylator, co przekłada się na lepszą wydajność chłodzenia. Oczywiście wadą dla niektórych może być większy rozmiar, więc wszystko jest poniekąd kwestią naszych preferencji.

Źródło: DeepCool