CyberPowerPC Kinetic - Oryginalna obudowa z inteligentnym systemem wentylacji przypominającym oddychanie

Często obserwując premiery kolejnej obudowy, wentylatora czy chłodzenia procesora pojawiają się głosy "ale to już było" czy "mam bliźniaczo podobne rozwiązanie od innej firmy". Nie jest dla nikogo tajemnicą, że producenci dokładnie oglądają i analizują w swoich siedzibach produkty konkurencji, kopiując co ciekawsze rozwiązania. Ale czy w świecie komputerów jest jeszcze miejsce na oryginalność i innowacje? A może wszystko zostało już odkryte i teraz producenci oferują ciągle to samo? Amerykańska firma CyberpowerPC postanowiła zaryzykować i w ramach targów CES 2022 zaprezentowała obudowę Kinetic, której cyrkulacja powietrza jest zmienna i powiązana z temperaturą otoczenia.

CyberPowerPC Kinetic to obudowa, która powinna zadowolić zarówno fanów ciszy, jak i niskich temperatur. Będzie ona bowiem spełniać oba te zadania.

CyberPowerPC to założona w 1998 w USA firma specjalizująca się w gotowych zestawach komputerowych i laptopach, które składane są na częściach firm trzecich, ale od czasu do czasu pojawiają się też autorskie rozwiązania. Jednym z nich jest biała obudowa typu Mid Tower o nazwie Kinetic. Na jej przodzie znalazło się 108 złotych, połączonych ze sobą trójkątów, które razem tworzą 18 otworów wentylacyjnych lub... jednolity front. Wszystko zależy od temperatury w środku komputera. Im wyższa, tym mocniej chowają się wspomniane elementy; im niższa, tym bardziej są wysuwane w celu poprawy kultury pracy. Całość odbywa się automatycznie.

Front obudowy nie oferuje tylko dwóch stanów - "otwarty" i "zamknięty" - a zamiast tego złote trójkąty stopniowo odchylają się według potrzeby. Niestety CyberPowerPC nie zdradził dokładnych wymiarów i wagi dla modelu Kinetic, ani tym bardziej reszty specyfikacji. Nie wiadomo też jaka będzie jej sugerowana cena, czy obudowa trafi do samodzielnej sprzedaży czy tylko w pakiecie z gotowym zestawem komputerowym od Amerykanów oraz czy zobaczymy ją poza USA. Tak czy siak jest to zdecydowanie jeden z oryginalniejszych i ciekawszych produktów ze świata PC pokazanych na CES 2022. Możecie zobaczyć go w akcji na filmie poniżej.

Źródło: CyberPowerPC