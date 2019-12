Hakerzy skradli 170 mln firmie Zynga, producentowi gier mobilnych

Zynga to jeden z największych deweloperów gier internetowych oraz mobilnych. Firma zyskała sławę niesamowicie popularnym swego czasu na Facebooku Farmville, a obecnie może poszczycić się wartością rynkową rzędu 5,9 miliarda dolarów i 67 milionami aktywnych użytkowników, którzy co miesiąc grają w tytuły Zyngi. Niestety we wrześniu w firmie doszło do wycieku danych na ogromną skalę. Sytuacja była poważna, ale dopiero teraz, dzięki portalowi Have I Been Pwnd dowiedzieliśmy się jak wielu użytkowników na tym ucierpiało. Były to dane logowania do gier Draw Something i Words with Friends, a według serwisu monitorującego wycieki danych to 10. największy incydent tego typu w historii internetu.

Mówimy tutaj o dokładnie 172 869 660 kontach graczy Words with Friends i Draw Something, wraz z ich loginami, hasłami (zaszyfrowanymi w SHA 1 + salt), adresami email, tokenami do resetowania hasła (jeśli zostały podane) a także ewentualnie numerami telefonów oraz ID na Facebooku. Sprawa dotyczy wersji tych gier na Androidzie i iOS oraz użytkowników, którzy zainstalowali je oraz założyli konta przed 2 września 2019 roku. Do ataku przyznaje się haker z Pakistanu o pseudonimie Gnosticplayers. Max Heinemeyer z firmy ds. cyberbezpieczeństwa Darktrace uważa, że atak ze strony Gnosticplayers jest w równym stopniu chęcią zarobku, co również zdobycia reputacji w internecie.



Draw Something

Casualowe gry, takie jak te autorstwa Zyngi, które służą często do zabijania czasu, bywają łatwymi i łakomymi kąskami dla cyberatakujących. W ich przypadku często dochodzi do sytuacji, w których ludzie masowo zakładają konta, ostatecznie grając w nie jedynie kilka razy, a później zapominając w ogóle o ich posiadaniu. I właśnie dlatego przy popularnośći takich tytułów, stanowią one łatwy cel dla takich hakerów, jak Gnosticplayers. Jeśli kiedykolwiek graliście w tytuły Zyngi, możecie sprawdzić na haveibeenpwned lub dogłębniej na dehashed.com.



Words with Friends

Źródło: The Verge, The Guardian