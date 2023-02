Cooler Master TD500 Mesh V2 - premiera odświeżonej i wszechstronnej obudowy z podświetleniem ARGB

Cooler Master to firma, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Tajwański producent bardzo dobrej jakości podzespołów do komputerów PC wypuścił właśnie na rynek odświeżoną serię dobrze znanego już modelu TD500 Mesh. Więc jeżeli zastanawiałeś się nad zmianą swojej obudowy PC, to dobrze trafiłeś. Dowiedzmy się, czy warto poczekać na ulepszoną wersję obudowy i czym tak naprawdę różni się wersja V2 od swojego poprzednika.

Cooler Master TD500 Mesh V2 jest obudową Midi Tower o rozmiarach 499 x 210 x 500 mm, a zatem pozwala nam na instalacje trzech wentylatorów 120 mm na górze odbudowy lub dwóch 140 mm. Na froncie znajdziemy panel z siatką mesh, a za nią trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory 120 mm CF120 ARGB, choć istnieje możliwość instalacji na własną rękę dwóch 140 mm "śmigieł". Warto dodać, że siatka mesh umożliwia zaczerpnięcie o wiele większych ilości powietrza niż w konkurencyjnych frontach ze szkłem hartowanym, co maksymalizuje wydajność naszego chłodzenia. Na tył obudowy można zainstalować jedynie jedną sztukę "wiatraka" 120 mm. W komplecie z obudową dostajemy widoczny poniżej kontroler podświetlenia ARGB.

Producent przewiduje również możliwość założenia radiatorów do układów chłodzenia cieczą. Według specyfikacji zmieszczą się wszystkie konfiguracje do 360 mm z wyłączeniem, że chłodnica montowana na górną kratkę nie może mieć większej grubości niż 55 mm. W obudowie zmieścimy ponadto kartę graficzną do 410 mm (dość istotne przy kolosach z serii NVIDIA RTX 40) oraz nie wyższe chłodzenie CPU jak 165 mm. Rekomendowana długość zasilacza to 170 mm, jednak maksymalny rozmiar to 200 mm. Produkt obsługuje również płyty główne w formatach: ATX, Micro ATX, Mini ITX ora E-ATX, choć przy ostatniej Cooler Master zastrzega, że rozmiary płyty głównej mogą przysporzyć kłopotów w manewrowaniu kablami.

Panel sterowania usytułowany jest na górze frontu, gdzie znajdziemy dwa USB 3.2 Gen 1 i jedno USB 3.2 Gen 2 Type C oraz jedno wejście/wyjście Audio Jack. Obudowa dostępna jest w dwóch kolorach: białym i czarnym. Zatem czym nowa wersja różni się od starej? Niestety nie liczcie na wielkie zmiany. Po pierwsze złącze USB-C na froncie obudowy. Natomiast drugim "ficzerem" jest możliwość otworzenia okna w tunelu PSU, aby na przykład świecące logo zasilacza było przez nie widoczne lub całkowite zamknięcie luki. We wcześniejszej wersji nie mieliśmy takiego wyboru. Jednak czy te zmiany powodują, że unowocześniona wersja będzie warta czekania i dołożenia dodatkowych pieniędzy? Na chwilę obecną model TD500 Mesh V2 nie jest dostępny w Polsce, choć powinno się to zmienić niebawem. Tym samym nie znamy jeszcze ceny produktu, jednak bazując na zagranicznych cennikach, możemy nastawić się na cenę w okolicach od 500 do 600 zł.

Źródło: Cooler Master