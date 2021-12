Cooler Master MasterLiquid Flux - Gotowe zestawy chłodzenia cieczą w rozmiarze 240 i 360 mm oraz z podświetleniem ARGB LED

Rynek układów chłodzenia procesora jest długi i szeroki, a dzięki temu każdy konsument powinien móc znaleźć coś dla siebie. Bez różnicy czy szuka czegoś drogiego lub taniego; z lub bez kolorowego podświetlenia; coolera wieżowego, zestawu All in One czy autorskiego układu LC. A już niedługo wybór będzie jeszcze większy. Wszystko za sprawą nowej serii gotowych zestawów chłodzenia cieczą typu AiO od Cooler Mastera, czyli serii MasterLiquid Flux. Dostępna będzie ona w dwóch różnych rozmiarach i ma kusić bogatym podświetleniem ARGB LED, które trafiło zarówno do wentylatorów, jak i bloko-pompki. Całość oczywiście zgodna z nowszymi i starszymi procesorami, łącznie z rodziną Intel Alder Lake-S oraz gniazdem LGA 1700.

Chłodzenia Cooler Master MasterLiquid Flux mają pojawić się w sklepach 6 stycznia 2022 roku. Mniejszy model wyceniono na około 775 złotych.

Cooler Master MasterLiquid Flux to nowa rodzina zestawów chłodzenia cieczą typu All in One, w skład której wchodzą dwa modele z chłodnicą 360- lub 240-milimetrową. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym aluminiowym radiatorem o grubości 27 milimetrów; bloko-pompką o wymiarach 89 x 75 x 40 milimetrów i z miedzianą podstawą oraz dwoma lub trzema wentylatorami 120 milimetrowymi. Pracują one z prędkością do 2300 RPM, przy wydajności do 65,79 CFM, ciśnieniu do 2,44 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 33 dB(A).

Zestawy Cooler Master MasterLiquid Flux stworzone zostały z myślą o procesorach Intela korzystajacych z gniazda LGA 2066, 2011(-3), 1200, 115x lub 1700 oraz AMD AM4, AM3(+), AM2(+), FM2(+), FM1 lub TR4. Producent nie podał sugerowanego limitu TDP. Całość doprawiona jest jednak adresowalnym podświetleniem RGB LED, które ukryte zostało zarówno w bloko-pompce, jak i wentylatorach. Opisywane AiO mają pojawić się w sklepach 6 stycznia 2022 roku. Model Cooler Master MasterLiquid PL240 Flux wyceniono na 189 dolarów (około 775 złotych). Biorąc pod uwagę wyniki pierwszych testów stawia to opłacalność zakupu pod znakiem zapytania. Zwłaszcza przy konkurencji ze strony Arctic Liquid Freezer II czy Lian Li Galahad.

Źródło: Cooler Master, Techpowerup,