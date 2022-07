Colorful iGame G-ONE PLUS - komputer oferuje układ NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU w najmocniejszej wersji

Kilka tygodni temu opisywaliśmy najnowszy zestaw komputerowy marki Colorful. Mowa o urządzeniu All in One iGame G-ONE Plus, wyróżniającym się nietuzinkowym designem oraz całkiem niezłymi podzespołami. Producent nie ujawnił wówczas jednak dokładnych szczegółów na temat układu graficznego (chodziło o brak informacji o limicie TGP) oraz o tym, jak komputer wygląda wewnątrz. Pojawiły się jednak pierwsze recenzje, które ujawniają to, czego producent do teraz nie potwierdził.

Pierwsze testy komputera All in One Colorful iGame G-ONE Plus potwierdzają wykorzystanie układu NVIDIA GeForce RTX 3060 w najmocniejszej wersji. Ponadto poznaliśmy wygląd wnętrza zestawu.

Pierwsze testy All in One Colorful iGame G-ONE Plus potwierdzają wykorzystanie najmocniejszej wersji układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU. Bazowe TGP wynosi 115 W, jednak z pomocą funkcji Dynamic Boost 2.0 możliwe jest zwiększenie w grach do maksymalnie 140 W (w grach testowych odnotowano 134 W). Dzięki temu układ graficzny zaoferuje wyższą wydajność w porównaniu do bardziej energooszczędnych wersji. Mimo wszystko szkoda, że do tej klasy komputera (zwłaszcza w tej cenie) nie zdecydowano się na model NVIDIA GeForce RTX 3070 (Ti) Laptop GPU, który oferowałby jeszcze lepsze wyniki w grach.

Colorful iGame G-ONE Plus Procesor Intel Core i5-12500H (12C/16T)

Intel Core i7-12700H (14C/20T)

Intel Core i9-12900H (14C/20T) Zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics Dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU, 6 GB GDDR6

TGP 115 W + 25 W (Dynamic Boost 2.0) = 140 W Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz (Core i5, i7)

32 GB DDR4 3200 MHz (Core i9)

Dual Channel, 2x SO-DIMM Magazyn danych 3x M.2 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Ekran 31,5" IPS 2560 x 1440 pikseli

99% sRGB, 165 Hz, VESA DisplayHDR 400

NVIDIA G-SYNC Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.2

3x USB 2.0

1x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

2x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa - Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Bezprzewodowa - Intel WiFi 6E (AX211) Głośniki 5 W (x2) Stereo Inne Możliwość ładowania bezprzewodowego (standard Qi do 15 W) Zasilacz 330 W System Windows 11 Cena 1999 USD (wersja z Core i7)

Przy okazji testów zaprezentowano również wnętrze komputera Colorful. Tak jak się spodziewaliśmy, wszystkie główne podzespoły z układem chłodzenia umieszczono w masywnej podstawie, do której przymocowano część z ekranem. System chłodzenia składa się z dwóch wentylatorów, pojedynczego radiatora oraz pięciu ciepłowodów. Zarówno do chłodzenia, jak również pamięci RAM SO-DIMM oraz slotu M.2 dla SSD, użytkownicy mają łatwy dostęp. W łatwym i dobrze widocznym miejscu producent umieścił także baterię CMOS, służącą do resetu BIOS. Niestety w dalszym ciągu nie wiemy kiedy sprzęt trafi na europejskie rynki.

W sieci pojawiły się także testy procesorów. Przypominamy, że sprzęt oferowany jest z procesorami Intel Core i5-12500H, Core i7-12700H oraz Core i9-12900H. Co ciekawe, przynajmniej w Cinebenchu R20 oraz R23, procesor Intel Core i5-12500H oferuje nieco wyższe wyniki w testach wielowątkowych w porównaniu do Core i7-12700H, pomimo mniejszej liczby rdzeni Performance (4 zamiast 6 w Core i5-12500H). Z kolei w testach jednego wątku, Core i7-12700H wypada trochę lepiej od Core i5-12500H. Jak widać, limity energetyczne muszą dużo mocniej blokować układ Core i7-12700H, mimo teoretycznie lepszej specyfikacji.

Źródło: VideoCardz, YouTube @EJ_Hardware