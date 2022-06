Colorful iGame G-ONE PLUS - zestaw komputerowy typu All in One z procesorami Intel Alder Lake-H i układem GeForce RTX 3060

Chińska firma Colorful, znana przede wszystkim z autorskich kart graficznych z układami GeForce, zamierza wprowadzić na rynek komputer typu All in One, przeznaczony głównie dla graczy. Tego typu urządzenia w ostatnich latach stały się znacznie mniej popularne, będąc zepchnięte przez tradycyjne, gotowe zestawy komputerowe. Nowy model AiO od Colorful może pochwalić się nie tylko eleganckim designem, ale również całkiem mocnymi podzespołami.

Colorful zaprezentował swój najnowszy komputer typu All in One - iGame G-ONE Plus, bazujący na procesorach Intel Alder Lake-H oraz mobilnym układzie graficznym NVIDIA GeForce RTX 3060.

Colorful iGame G-ONE Plus to zestaw komputerowy typu All in One z ekranem IPS o przekątnej 31,5" oraz rozdzielczości WQHD. Początkowo w sprzedaży pojawi się wariant z Intel Core i7-12700H i 16 GB RAM w cenie 1999 dolarów. W późniejszym czasie dojdą także modele z Intel Core i5-12500H i 16 GB oraz Core i9-12900H i 32 GB RAM DDR4. Wszystkie konfiguracje posiadają układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU z 6 GB GDDR6 (TGP nie podane). Komputer oferuje również możliwość montażu do 3 nośników SSD PCIe 3.0 x4 NVMe.

Colorful iGame G-ONE Plus Procesor Intel Core i5-12500H (12C/16T)

Intel Core i7-12700H (14C/20T)

Intel Core i9-12900H (14C/20T) Zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe Graphics Dedykowany układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU, 6 GB GDDR6 Pamięć 16 GB DDR4 3200 MHz (Core i5, i7)

32 GB DDR4 3200 MHz (Core i9)

Dual Channel, 2x SO-DIMM Magazyn danych 3x M.2 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Ekran 31,5" IPS 2560 x 1440 pikseli

99% sRGB, 165 Hz, VESA DisplayHDR 400

NVIDIA G-SYNC Złącza 1x USB 3.2 typu C Gen.2

2x USB 3.2 typu A Gen.2

3x USB 2.0

1x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

2x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa - Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Bezprzewodowa - Intel WiFi 6E (AX211) Głośniki 5 W (x2) Stereo Inne Możliwość ładowania bezprzewodowego (standard Qi do 15 W) Zasilacz 330 W System Windows 11 Cena 1999 USD (wersja z Core i7)

System chłodzenia bazuje m.in. na dwóch wentylatorach (wyposażonych w 52 łopatki każdy) oraz pięć ciepłowodów. Ciepłe powietrze odprowadzane jest górą, tak by uzyskać naturalny przepływ powietrza. Komputer Colorful iGame G-ONE Plus posiada również solidne zaplecze portów, w tym złącza USB-C oraz USB-A, pełne HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4, a także sieciowy port Ethernet RJ-45 o prędkości do 2,5 Gbit. Komputer ponadto oferuje możliwość ładowania bezprzewodowego innych urządzeń mocą maksymalnie 15 W (wspierany standard Qi obsługuje także moc ładowania 5 W, 7.5 W oraz 10 W. AiO działa na systemie Windows 11.

Źródło: VideoCardz, Colorful