Chińska firma Moore Threads prezentuje karty graficzne z układami MTT S80 oraz MTT S3000 do gier i obliczeń AI

Rynek kart graficznych opiera się przede wszystkim na układach NVIDII oraz AMD (niedługo być może także Intela), jednak w Państwie Środka od czasu do czasu pojawiają się także nowe jednostki GPU od lokalnych producentów. Niektórzy nie mają łatwo, o czym przekonał się pewny chiński startup Biren Technology - produkcja ich układów graficznych została bowiem zablokowana w fabrykach TSMC. Teraz inna firma, już bardziej znana - Moore Threads, zaprezentowała dwa nowe układy graficzne. I to dość szybko, po raptem 8 miesięcy po ostatnim pokazie.

Chińska firma Moore Threads prezentuje kolejne układy graficzne, w tym jeden przeznaczony do gier (MTT S80) i jeden do obliczeń AI (MTT S3000).

Firma Moore Thread zaprezentowała pierwsze układy graficzne, zgodne z magistralą PCIe 5.0. Dla przypomnienia NVIDIA pozostała przy PCIe 4.0 w generacji Ada Lovelace, tymczasem AMD Radeon RX 7000, które ma mieć również PCIe 5.0, będzie pokazane dopiero za kilka godzin. Tymczasem Moore Thread pokazał dwa kolejne układy GPU, będące następcami MTT S60 (przeznaczone do gier) oraz MTT S2000 (wykorzystywane do obliczeń AI). Ich najnowsze warianty zostały nazwane odpowiednio MTT S80 oraz MTT S3000, a ich przeznaczenie jest takie samo.

Oba układy graficzne oparte zostały na tej samej architekturze MUSA-Chunxiao, charakteryzującej się obecnością 22 miliardów tranzystorów. Choć informacja ta nie została potwierdzona, wykorzystanym procesem technologicznym ma być litografia TSMC 12 nm. MTT S80 wyposażona została w 4096 procesorów obliczeniowych MUSA, taktowanych zegarem 1800 MHz. Karta posiada ponadto 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej magistrali. Przepustowość pamięci sięga 448 GB/s, co związane jest z obecnością kości GDDR6 14 Gbps. Moc obliczeniowa FP32 układu MTT S80 oscyluje w granicy 14,4 TFLOPS. Karta jest zgodna z popularnymi bibliotekami tj. Microsoft DirectX, Vulkan czy OpenCL. Podczas prezentacji pokazano także wstępnych gier, obsługiwanych przez MTT S80. Na liście znajduje się m.in. Diablo 3, League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Assassin's Creed IV Black Flag, Far Cry czy Borderlands 2. MTT S80 wspiera kodowanie z użyciem kodeków AV1 (w rozdzielczości do 8K) czy HEVC - pod tym względem mamy więc do czynienia z typowo współczesnym modelem GPU.

Karta (o naprawdę ciekawym wyglądzie, co widać poniżej) od Moore Threads przeznaczona do obliczeń opartych na AI (sztucznej inteligencji) to model MTT S3000. W tym wypadku otrzymujemy tak samo zbudowany układ graficzny z 4096 jednostkami MUSA, tyle że taktowanymi zegarem 1900 MHz, co przekłada się na moc FP32 rzędu 15,2 TFLOPS. Kartę wyposażono także w 32 GB pamięci GDDR6 14 Gbps, co przekłada się na przepustowość 448 GB/s (magistrala pozostaje 256-bitowa). Model ten posiada także dwa wyjścia wideo w postaci portów DisplayPort 1.4a, co jest niezbyt częstym widokiem w przypadku kart przygotowanych typowo pod serwery. Firma potwierdziła, że karta MTT S80 będzie oferowana w Chinach już 11 listopada, przy czym cena nie została ujawniona. Szczegóły dostępności serwerowego MTT S3000 poznamy w najbliższym czasie.

Źródło: VideoCardz, Moore Threads