Ceny podzespołów komputerowych mogą poszybować w górę. To efekt napięcia pomiędzy Rosją a Ukrainą

Reuters opublikował raport, z którego możemy dowiedzieć się o negatywnych skutkach potencjalnej eskalacji konfliktu pomiędzy Rosją a Ukrainą. Głównym problemem dla szeroko rozumianego rynku PC mogą okazać się problemy w produkcji półprzewodników potrzebnych do tworzenia podzespołów. Otóż, aby linie pracowały pełną mocą, potrzebna jest ciągłość dostaw pewnych pierwiastków. Tak się składa, że lwia część tych niezbędnych, pochodzi z Rosji. Zaostrzenie napięcia lub konflikt zbrojny mogą oznaczać dla USA ukrócenie dostaw, między innymi neonu, do 90% amerykańskich fabryk półprzewodników. Potencjalny wzrost kosztów produkcji to nawet 600%. Rzecz jasna, wpłynie to również na cenę końcową komponentów. To jednak nie koniec problemów

Eskalacja napięcia na linii Rosja-Ukraina może wpłynąć na wzrost cen podzespołów komputerowych. Dostawy gazów i metali ciężkich dla USA mogą zostać zablokowane.

Pandemia skutecznie uszczupliła zapasy surowców niezbędnych do produkcji półprzewodników. W idealnych warunkach nie byłoby to większym problemem, natomiast ciągłość dostaw rzadkich metali ciężkich oraz neonu stoi pod znakiem zapytania. Lwia część materiałów pochodzi bowiem z terenów Rosji oraz Ukrainy. Jak powszechnie wiadomo, sytuacja pomiędzy państwami jest mocno napięta. W zasadzie, dziś niewiele brakuje do wybuchu konfliktu zbrojnego. Potencjalna eskalacja wpłynie negatywnie na rynek półprzewodników, a problemy przełożą się na trudności w produkcji podzespołów komputerowych. Nie trzeba specjalnej dedukcji, aby wywnioskować istnienie ryzyka wzrostu cen.

Jako że ceny surowców rosną z uwagi na ryzyko konfliktu, fabryki próbują gromadzić nowe zapasy, ale nie ma pewności czy proces zakończy się powodzeniem. W razie agresji Rosji, USA może zostać odcięte od dostaw. Ot, czysta zemsta za zbytnią ingerencję w interesy Federacji Rosyjskiej. Ograniczenie dostępności materiałów zwiększy koszt produkcji półprzewodników. Biały Dom zaleca producentom dywersyfikację łańcuchów dostaw. Sytuacja na rynku chipów już teraz nie jest dobra. Wszystko zależy teraz od dalszych decyzji prezydenta Władymira Putina.

Źródło: Reuters