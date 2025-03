Były inżynier ASML oskarżony o kradzież dokumentów i próbę sprzedania ich Rosji. Wkrótce stanie przed sądem

Firmy zachodnie muszą coraz częściej mierzyć się z zagrożeniami ze strony Rosji. Nie chodzi tu jednak wyłącznie o kwestie związane z atakami hakerskimi, ale także o bardziej tradycyjne próby szpiegostwa przemysłowego. Przekonała się o tym ostatnio holenderska firma ASML, która jest potentatem w wytwarzaniu zaawansowanych narzędzi do produkcji chipów. Zatrzymano 43-letniego inżyniera pochodzenia rosyjskiego, który próbował pozyskać istotne dane.

Zatrzymano 43-letniego byłego inżyniera ASML, który chciał wykraść istotne dane dotyczące mikrochipów i najprawdopodobniej przekazać je Rosji. Branża półprzewodników coraz częściej staje się obiektem takich działań.

Wspomniany inżynier jest byłym pracownikiem ASML. Zarzuca mu się kradzież ważnych dokumentów, w tym schematów mikrochipów, zarówno od ASML, jak i należącej do tej spółki firmy Mapper Lithography. Podejrzany chciał najprawdopodobniej przekazać te dane Rosji, co miałoby docelowo pchnąć naprzód branżę półprzewodników w tym kraju. Inżyniera już spotkały pierwsze sankcje, ponieważ minister ds. azylu i migracji wydał zatrzymanemu 20-letni zakaz wstępu na terytorium Holandii. Prawdziwie dotkliwe konsekwencje jednak zapewne dopiero przed nim, ponieważ jeszcze dzisiaj (9 grudnia) ma on stanąć przed sądem w Rotterdamie.

Oczywiście nie oznacza to, że rozprawa będzie błyskawiczna. Inżynier zostanie bowiem na razie jedynie wysłuchany. Można zakładać, że rozstrzygnie się wtedy kwestia jego tymczasowego aresztowania. Na wyrok możemy zaś poczekać wiele miesięcy, a w skrajnym przypadku nawet lat. Sprawa ta pokazuje jednak, że działania charakterystyczne dla okresu zimnej wojny nigdy tak naprawdę nie wygasły. Co więcej, przyłączyły się do nich nowe kraje, czemu dowodzą chociażby oskarżenia wysuwane przez Tajwan pod adresem Chin. Branża półprzewodników ma obecnie kluczowe znaczenie, dlatego należy spodziewać się, że coraz częściej będzie polem dla szpiegostwa przemysłowego.

Źródło: Tom's Hardware