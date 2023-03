BlitzWolf BW-V3 Mini LED - tani projektor z funkcją Screen Mirroring dostępny globalnie. Teraz kupimy go o ponad połowę taniej

Chińska firma BlitzWolf zajmująca się produkcją budżetowej elektroniki użytkowej pokazała swoje nowe urządzenie, które można zamówić w pre-orderze ze sklepu internetowego Banggood. Projektor BW-V3 Mini LED wydaje się bardzo ciekawą propozycją, szczególnie jeśli chodzi o zestawienie jego możliwości z półką cenową, w której występuje. Bez problemu połączymy go z naszym smartfonem lub innym urządzeniem wyposażonym w Bluetooth. W pre-orderze nabędziemy go dużo taniej.

Ruszyła przedsprzedaż projektora BlitzWolf BW-V3 Mini LED. Sprzęt wyróżnia się bardzo niską ceną i całkiem przyzwoitymi parametrami.

Projektor BlitzWolf BW-V3 Mini LED jest w stanie wyświetlać obraz o rozdzielczości 1280 x 720 px. Uruchomimy na nim również filmy maksymalnie w FullHD, które zostaną odpowiednio przeskalowane do niższej rozdzielczości. Sprzęt możemy ustawić w odległości 1,2 - 3,2 m od płaszczyzny, na którą rzucany jest obraz i w zależności od niej, rozmiar projekcji będzie wynosił odpowiednio od 40 - 120". W sprzęcie zamiast tradycyjnej lampy zastosowano diodę LED, której żywotność ustalono na 50 tys. godzin. Możemy liczyć tu na przyzwoitą jasność wynoszącą 250 ANSI lumenów / 5000 lumenów (są to dwie odrębne jednostki miary strumienia świetlnego, z których ANSI lumen jest dokładniejszy). Projektor wyposażono w moduł Bluetooth 5.0, więc możemy podłączyć wiele urządzeń, które obsługują ten standard łączności. Dostępna jest też funkcja Screen Mirroring pozwalająca na lustrzane odbicie tego, co widzimy na urządzeniu.

BlitzWolf BW-V3 Mini LED Technologia LCD Jasność ANSI lumen / lumeny 250 / 5000 Natywna rozdzielczość 1280 x 720 px z obsługą FullHD Format obrazu 16:9 Rozmiar projekcji 40 - 120 " Obsługiwana odległość projekcji 1,2 - 3,2 m Żywotność diody 50 tys. godzin Wymiary 165 x 128 x 66 mm Źródło światła LED Waga < 1 kg Łączność 2,4G + 5G, Bluetooth 5.0 Pobór mocy 50 W Złącza AV, Słuchawkowe, HDMI, USB Cena Podstawowa - 199 dolarów ~870 zł

Promocyjna z rabatem - 85,99 dolarów ~376 zł

Kod rabatowy: BGWPV33

Na pokładzie jest również funkcja, za pomocą której możemy ustawić ostrość obrazu jednym kliknięciem. Jeśli chodzi o złącza, w jakie wyposażono BW-V3 Mini LED możemy liczyć na port USB, Jack 3,5 mm, AV oraz oczywiście HDMI. Urządzenie jest stosunkowo małe i lekkie, waga bowiem wynosi tu niecały kilogram. Oficjalna premiera ma się odbyć 26 marca i od tego momentu urządzenia będą wysyłane do klientów. Cena została ustalona na 199,99 dolarów, natomiast w pre-orderze zapłacimy 96,99 dolarów. Używając kodu rabatowego zapisanego w tabelce, uzyskamy dodatkową zniżkę w wysokości 10 dolarów. Decydując się na zakup teraz, możemy więc nabyć urządzenie w cenie około 380 zł z przesyłką i wszelkim opodatkowaniem. Trzeba przyznać, że jest to dość ciekawa propozycja, jeśli spojrzymy na konkurencyjne sprzęty w tym pułapie cenowym. Oferta dostępna jest pod tym adresem.

Źródło: Banggood