Black Friday w x-kom! Promocje na karty graficzne, laptopy, telewizory i smartfony. Przeceny na sprzęt AGD i outdoor

Już za moment rusza największe święto zakupów w roku – Black Friday. Od kilku lat x-kom organizuje jedne z najlepszych promocji w sieci. W tym roku nie będzie inaczej, a my już znamy nawet kilka produktów, na jakie będzie można polować podczas Czarnego Piątku w x-komie. Promocje w aplikacji mobilnej ruszają już od północy, a od 4:00 na stronie internetowej sklepu. Równie atrakcyjne promocje czekają na Was w sklepach al.to oraz combat.pl. Sprawdźcie szczegóły.

To już ostatnie chwile przed startem Black Friday w x-komie. Nastawcie budzik na godzinę 00:00, żeby przypadkiem nie zasnąć, bo tych promocji nie można ominąć. Wiemy już, że rabaty podczas Czarnego Piątku będą sięgały nawet 66 %. Co prawda na poznanie pełnej puli produktów musicie jeszcze chwilę poczekać, ale już teraz możemy uchylić rąbka tajemnicy i odkryć kilka produktów, które znajdziecie w x-komowej ofercie z okazji Black Friday. W aplikacji mobilnej x-kom z promocji skorzystacie już od godziny 00:00, a o 04:00 pojawią się one na stronie internetowej sklepu. Aby skorzystać z oferty, aktywuj w koszyku kod: bf2022. Promocja obowiązuje 25.11.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych.

Przecena: 5999 → 4999 złotych

Przecena: 489 → 299 złotych

Przecena: 3499 → 2899 złotych

Przecena: 4499 → 3999 złotych

Przecena: 1799 → 1399 złotych

Czarny piątek w sklepie al.to. Złap kosmiczne okazje do 96%

Czarny piątek w sklepie al.to to doskonała okazja do tego, aby już teraz skompletować prezenty świąteczne dla najbliższych. W asortymencie sklepu znajdują się bowiem mi.n. zabawki, produkty dla mamy i dziecka oraz sprzęty AGD. W przypadku tego sklepu z okazji Black Friday przygotowano rabaty które sięgają aż 96%. Godziny rozpoczęcia Black Friday w al.to są takie, jak w x-komie, a więc promocje w aplikacji mobilnej rozpoczynają się o 00:00, a na stronie internetowej al.to o 4:00.Aby skorzystać z oferty, aktywuj w koszyku kod: bf2022. Promocja obowiązuje 25.11.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych.

Przecena: 929 → 729 złotych

Przecena: 399 → 299 złotych

Przecena: 2099 → 1699 złotych

Black Week w sklepie combat.pl. Promocyjne ceny i darmowa wysyłka

Sklep combat.pl, który należy do grupy x-kom, także przygotował promocję z okazji Black Friday. Jeśli jesteście miłośnikami outdooru lub militariów to z pewnością znajdziecie tu coś dla siebie. Promocja na produkty nie wymaga użycia kodu rabatowego. Jednak to jeszcze nie koniec, bowiem możecie skorzystać jeszcze z darmowej dostawy na wszystko. Wystarczy, że w koszyku aktywujecie kod: BF22. Akcja obowiązuje 25.11.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Przecena: 999 → 799 złotych

Przecena: 299 → 199 złotych

Przecena: 250 → 149 złotych

