Beyond - Bigscreen prezentuje najmniejszy na świecie headset VR z rozdzielczością 5K. Pre-order już dostępny

Bigscreen wydawca dość znanej gry o tym samym tytule na platformy VR, zaprezentował właśnie nowy headset do przemierzania wirtualnych światów. Na rynku mamy już dostępnych sporo takich sprzętów, jednak ten ma kilka asów w rękawie. Przede wszystkim sam producent określa go mianem "najmniejszego na świecie". Do tego zastosowano w nim solidny wyświetlacz o rozdzielczości 5K. Czym jeszcze wyróżniają się "tycie" gogle VR?

Bigscreen przedstawił najmniejsze gogle VR na świecie. Beyond charakteryzują się OLED-owym wyświetlaczem 5K oraz... dość interesującym zabiegiem skanowania twarzy.

Posiadając gogle VR takie jak Oculus Quest, z pewnością przyszło nam się spotkać z grą społecznościową Bigscreen. Umożliwia ona oglądanie ze znajomymi filmów w wirtualnym kinie, zdalną pracę i inne funkcje społecznościowe. Wydawca gry postanowił jednak pójść o krok dalej i wydać swój własny headset do wirtualnej rzeczywistości o nazwie Beyond. Jego główna zaleta to już wcześniej wspomniana waga. Wynosi ona tylko 127 g. Dla porównania przeciętne jabłko waży 200 g, z kolei Oculus Quest 2 - 503 g. Na wyświetlacz składają się podwójne 1" panele microOLED o łącznej rozdzielczości 5120 x 2560 px. Zastosowano w nich szybkie 90 Hz odświeżanie, z możliwością ustawienia ich również w tryb 75 Hz. Pole widzenia wynosi 93 stopnie. Jednak najlepszą informacją jest to, że gogle posiadają soczewki typu "Pancake".

Eliminują one praktycznie wszystkie wady stosowanych do tej pory soczewek Fresnela. Nie występuje w nich efekt tzw. "God-rays". Dodatkowo konstrukcja może być dużo lżejsza, z uwagi na to jak są skonstruowane. Interesujące jest to, że przy pre-orderze, dostaniemy instrukcje do zeskanowania twarzy. Niestety aplikacja dostępna jest tylko na system iOS, ponieważ wymagany jest aparat z funkcją TrueDepth. Tak więc potrzebny jest co najmniej iPhone XR. Po 5 minutowym skanie, fabryka w Los Angeles tworzy piankę, która jest specjalnie dostosowywana do kształtu naszej twarzy. Oczywiście skan służy również do ustawienia odpowiedniego rozstawu oczu (IPD). Cała procedura zamówienia może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Jest to więc naprawdę bardzo nietypowe rozwiązanie.

Oczywiście tak małe gogle nie mieszczą w sobie podzespołów potrzebnych do samodzielnego działania. Zmuszeni więc jesteśmy posiadać komputer, który wyposażony będzie w odpowiednio mocną kartę graficzną, żeby obsłużyć tak wielką rozdzielczość (2560 x 2560 px). NVIDIA GeForce RTX 2070 to niezbędne minimum. Cena przy wszystkich możliwościach też nie jest mała - ponad 6,5 tysiąca złotych (1369 euro). Do zestawu nie ma dołączonych kontrolerów, jednak Beyond współpracuje z platformą SteamVR, więc wszelkie kontrolery kompatybilne z nią, będą działać. W "ciut" wyższej cenie jesteśmy w stanie kupić Meta Quest Pro, z których - mimo mniejszej rozdzielczości (3600 x 1920 px) - jesteśmy w stanie korzystać bezprzewodowo. Oczywiście mamy tu do czynienia z trochę innym zastosowaniem, jednak zawsze to jakaś alternatywa.

Źródło: Bigscreen