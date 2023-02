Sony przygotowuje ponad sto gier na PlayStation VR2. Podano także listę tytułów dostępnych na premierę

Mimo że niewielu graczy posiada zestaw do wirtualnej rzeczywistości, to producenci nie rezygnują z tej części rynku i stale rozbudowują swoją ofertę. Już 22 lutego odbędzie premiera gogli PlayStation VR2, w których Sony pokłada duże nadzieje i liczy na zwiększenie globalnych udziałów. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, na oficjalnej stronie opublikowano odpowiedzi na najczęstsze pytania. Według deklaracji producenta w produkcji znajduje się ponad sto nowych gier.

Pierwsza generacja PlayStation VR zdecydowanie nie odniosła sukcesu – jej globalny rynkowy udział to zaledwie jeden procent. Główną przyczyną porażki była wysoka cena, a także silna konkurencja w postaci HTC Vive czy Oculus Rift. Mimo to Sony nie zamierza się wycofać i pokłada duże nadzieje w PlayStation VR2, których premiera została zaplanowana na 22 lutego. Z okazji zbliżającego się debiutu na oficjalnej stronie internetowej zamieszczono obszerne kompendium dotyczące nowych gogli. Oprócz odpowiedzi na prozaiczne pytania pojawiają się również ciekawe wątki dotyczące wstecznej kompatybilności gier, liczby tytułów dostępnych na premierę oraz dalszych planów na rozwój platformy.

Według producenta w dniu premiery będziemy mogli zagrać w ponad trzydzieści tytułów, w tym najbardziej oczekiwane Horizon Call of the Mountain. Sony deklaruje także, że w produkcji znajduje się ponad sto gier, a więc posiadacze nowych gogli nie powinni narzekać na niewielki wybór. Łyżką dziegciu w beczce miodu jest natomiast informacja o braku wstecznej kompatybilności gier dostępnych na PlayStation VR. Japończycy nie wykluczają co prawda, że niektóre tytuły z poprzedniej generacji trafią ostatecznie na PlayStation VR2, jednak będzie to wymagało przygotowania odpowiedniej aktualizacji przez developerów. Powodem takiej decyzji ma być chęć zapewniania jak najlepszych wrażeń z rozgrywki, a to nie będzie możliwe bez wykorzystania zaawansowanych funkcji oferowanych przez PlayStation VR2. Sony odniosło się również do kwestii dostępności fizycznych wersji gier. Głównym kanałem sprzedaży ma być dystrybucja cyfrowa, ale w przypadku niektórych tytułów możemy liczyć na wydania pudełkowe.

Pełna lista gier dostępnych na PlayStation VR2 w dniu premiery:

After the Fall

Altair Breaker

Before Your Eyes

Cities VR

Cosmonious High

Creed: Rise to Glory – Championship Edition

The Dark Pictures: Switchback

Demeo

Dyschronia: Chronos Alternate

Fantavision 202X

Gran Turismo 7

Horizon Call of the Mountain

Job Simulator

Jurassic World Aftermath

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

The Last Clockwinder

The Light Brigade

Moss 1 & 2 Remaster

NFL Pro Era

No Man’s Sky

Pavlov VR

Pistol Whip

Puzzling Places

Resident Evil Village

Rez Infinite

Song in the Smoke

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

Synth Riders

The Tale of Onogoro

Tentacular

Tetris Effect: Connected

Thumper

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution

Townsmen VR

Vacation Simulator

What the Bat

Zenith: The Last City

Źródło: Sony