be quiet! Pure Base 500DX - Przewiewne obudowy z ARGB LED

Czym cechuje się dobra obudowa komputerowa? Wysoką jakością wykonania, dobra cyrkulacją powietrza i wzorową kulturą pracy. Do tego dobrze by była miła dla oka, chociaż wygląd to chyba kwestia najbardziej subiektywna. Teoria jednak swoje, a praktyka swoje - trudno znaleźć obudowę, która łączyłaby wszystkie te cechy, a przy tym nie kosztowała małej formuły. Wygląda jednak na to, że be quiet! znalazło złoty środek. Mowa o modelu Pure Base 500DX pokazywanym na CES 2020, a który lada moment trafi do sprzedaży. Najnowsza niemiecka obudowa cechuje się meshowym frontem, przewiewnym topem, bokiem w formie okna z hartowanego szkła oraz obecnością adresowalnego podświetlenia ledowego.

Sugerowana cena obudowy be quiet! Pure Base 500DX ustalona została na około 450 złotych, produkt trafi do pierwszych sklepów 28 kwietnia.

be quiet! Pure Base 500DX to dwukomorowa obudowa typu Mid Tower o wymiarach 463 x 231 x 450 milimetrów i wadze nieco ponad 7 kilogramów, który wykonana została ze stali, tworzyw sztucznych oraz hartowanego szkła o grubości 4 milimetrów. Zamontujemy tutaj płyty główne w formacie ATX, Micro ATX oraz Mini ITX; karty graficzne o długości do 369 milimetrów; chłodzenia procesora o wysokości do 190 milimetrów i zasilacze o długości do 225 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5 cala oraz pięć miejsc typu 2,5 cala. USB znalazło się u zbiegu przedniej i górnej części obudowy i gości jedno USB 3.1 Gen 2 typu C, jedno USB 3.1 Gen 1 typu A, złącza audio oraz przycisk zasilający i od kontroli podświetlenia.

Niemiecka obudowa wyposażona została w trzy 140-milimetrowe wentylatory be quiet! Pure Wings 2 pracujące z maksymalną prędkością 900 RPM dla zachowania wzorowej kultury pracy. Użytkownik może zainstalować tutaj łącznie do pięciu "śmigieł" 140- lub sześciu 120-milimetrowych. Zarówno otwory wentylacyjne na przodzie, górze, jak i dole obudowy doczekały się porządnych, demontowalnych filtrów przeciwkurzowych. Nowością dla Niemców jest zastosowanie adresowalnego podświetlenia RGB LED, w efekcie czego znajdziemy tutaj aż trzy paski światełek. Dwa, każdy z 14 diodami, na froncie oraz jeden z 10 diodami na topie, od wewnątrz. Sugerowana cena obudowy be quiet! Pure Base 500DX ustalona została na 99 euro, czyli około 450 złotych. Produkt ma trafić do pierwszych sklepów 28 kwietnia, dostępne będą dwie różne wersje kolorystyczne - czarna oraz biała.

