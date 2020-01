Panasonic HZ2000 - flagowy telewizor OLED z Dolby Vision i HDR10+

Elektroniczne targi CES w Las Vegas to doskonałe miejsce na prezentację najnowszych telewizorów. Nic dziwnego, że do miasta zjeżdżają się wszyscy najwięksi producenci TV tj. LG, Panasonic, Samsung, Sony czy TCL. Tradycją już jest prezentowanie najnowszych modeli, które będą dostępne w sprzedaży w kolejnych miesiącach. Rok temu na targach CES japońska firma Panasonic zaprezentowała flagowy telewizor OLED GZ2000, który jako jeden z pierwszych oferował jednoczesne wsparcie dla dwóch formatów HDR: Dolby Vision oraz HDR10+. W tym roku firma prezentuje swój najnowszy model HZ2000, oczywiście również wykorzystujący ekran OLED. Ponownie otrzymamy wsparcie dla obu formatów HDR i ponownie... nie otrzymamy złącza HDMI 2.1.

Panasonic HZ2000 to najnowszy telewizor od japońskiej firmy, który odznacza się rozdzielczością 4K przy przekątnej 55" lub 65", Tegoroczny model został fabrycznie skalibrowany przez Stefana Sonnenfelda, słynnego kolorystę z Hollywood, dzięki czemu ekran OLED cechuje się o 20% wyższą jasnością szczytową w porównaniu do innych telewizorów z matrycą organiczną. Ponadto dołożono kolejne dwa punkty kalibracji, które nie są stosowane w żadnym innym telewizorze. Mowa o punktach 0,5% oraz 1,3% - skutkiem jeszcze bardziej zaawansowanych możliwości kalibracji ma być większa precyzja w kontrolowaniu przejść z czerni. Użytkownicy telewizorów Panasonic będą mogli po raz pierwszy kalibrować także treść wyświetlaną w standardzie Dolby Vision.

Najnowszy telewizor OLED Panasonic HZ2000 obsługuje również plansze testowe CalMAN PatternGen oprogramowania CalMAN firmy Portrait Displays wraz z funkcją AutoCal. Obsługiwane są także ustawienia kalibracyjne Imaging Science Foundation (ISF). Jeśli chodzi o wsparcie dla treści HDR, to oczywiście ponownie urządzenie wspiera zarówno format HDR10+ jak również Dolby Vision. Panasonic HZ2000 będzie również jednym z najnowszych telewizorów, które jednocześnie będą obsługiwały tryby Filmmaker Model (tryb filmowca) oraz Dolby Vision IQ. Filmmaker Mode („tryb filmowca”) to opracowane przez UHD Alliance rozwiązanie umożliwiające wyświetlanie filmu w jakości filmowej, zgodnie z zamysłem twórców. Tryb ten jest uruchamiany jednym przyciskiem na pilocie zdalnego sterowania. Po włączeniu trybu Filmmaker telewizor stosuje odpowiednie ustawienia częstotliwości odświeżania, formatu obrazu, koloru i kontrastu oraz wyłącza redukcję szumów i wyostrzanie. Zwolennikami tego trybu są znani hollywoodzcy reżyserzy, w tym Christopher Nolan, Martin Scorsese, Patty Jenkins, Ryan Coogler, Paul Thomas Anderson i wielu innych. Nowością z kolei jest dodatkowe wsparcie dla Dolby Vision IQ.

Obsługa standardu Dolby Vision IQ w telewizorze OLED Panasonic HZ2000 pozwala w pełni wydobyć potencjał formatu Dolby Vision zapewniającego najwyższą wierność obrazu. Dolby Vision IQ wykorzystuje dynamiczne metadane Dolby Vision w celu inteligentnego wyświetlania wszelkich detali, korygując parametry obrazu z uwzględnieniem intensywności oświetlenia w pomieszczeniu. Dane te informują telewizor także o rodzaju odbieranej treści, co pozwala modyfikować ustawienia, aby obraz był wyświetlany dokładnie tak, jak powinien. Dzięki Dolby Vision, a teraz także Dolby Vision IQ, widzowie mogą zobaczyć to, co twórca chciałby im pokazać, niezależnie od pomieszczenia i rodzaju odbieranej treści. W tym roku rozbudowane zostały także głośniki, nazwane "upward-firing", co oznacza, że teraz kierują dźwięk także ku górze, w ten sposób lepiej wykorzystując możliwości oferowane przez przestrzenny format Dolby Atmos (choć oczywiście to nadal jest tylko namiastka naprawdę dobrego audio).

Minusem tegorocznych telewizorów Panasonic HZ2000 jest brak wsparcia dla HDMI 2.1. Jeśli więc ktoś poszukuje w tym roku telewizora OLED do gier z uwzględnieniem nowych konsol, to lepszym rozwiązaniem będą np. tegoroczne modele LG OLED (lub nawet ubiegłoroczne). Producent potwierdził jedynie obecność technik eARC oraz Auto Low Latency Mode dla gier. Propozycja firmy Panasonic skierowana jest przede wszystkim w stronę kinomaniaków, którzy oczekują absolutnie najwyższej jakości obrazu. Dokładna data premiery telewizora OLED Panasonic HZ2000 oraz ceny są jeszcze nieznane.

Źródło: Panasonic