Netflix na najbliższe 30 dni obniży jakość obrazu na platformie VOD

W ostatnim czasie znacząco wzmógł się ruch w popularnych serwisach VOD m.in. na Netflixie. Oczywiście jest to związane z zagrażającym koronawirusem. Ludzie w zdecydowanej większości pozostają w domach, a jednym ze sposobów na umilanie czasu podczas trwającego stanu epidemiologicznego jest nadrabianie zaległości w filmach oraz serialach. Zdecydowanie większa niż zazwyczaj aktywność wpływa również na mocniejsze niż wcześniej zużycie serwerów, co może prowadzić do różnego rodzaju problemów. Kilkanaście godzin temu pojawiły się sugestie, iż Netflix powinien obniżyć tymczasowo jakość wideo oraz audio treści znajdujących się na platformie. Informacje te zostały jednak potwierdzone przez Netflixa.

Przez najbliższe 30 dni wszystkie treści oferowane na platformie Netflix w jakości HD oraz 4K będą oferowane w gorszej niż dotychczas jakości obrazu. Celem jest odciążenie serwerów usługi VOD.

Netflix informuje, iż obniżenie jakości obrazu w treściach Full HD oraz Ultra HD pozwoli na zmniejszenie konsumpcji danych o 25%, jednocześnie jednak gigant branży VOD obiecuje, iż nie wpłynie to znacząco na faktyczną jakość obrazu oraz dźwięku (chociaż o tym przekonamy się dopiero przy faktycznym oglądaniu filmów oraz seriali). Celem tego działania ma być odciążenie choć w pewnym stopniu łączy internetowych. Według oficjalnego komunikatu Netflixa, jakość obrazu zostanie pogorszona przez okres 30 dni.

Co ciekawe, zmniejszony bitrate dla treści Full HD oraz Ultra HD ma dotyczyć użytkowników wyłącznie z Europy - w notatce prasowej nie pojawiły się wzmianki o innych kontynentach. Netflix już w tym momencie rozpoczął proces obniżania jakości wszystkich treści, więc użytkownicy w ciągu kilku/kilkunastu godzin powinni już zaobserwować pewne różnice w jakości wideo oglądanych materiałów (prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z bardziej zauważalną kompresją). Nie wiemy także czy posiadacze abonamentów HD oraz Ultra HD otrzymają jakąś rekompensatę z tytułu pogorszonej jakości obrazu.

Źródło: BBC