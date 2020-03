Najlepsze horrory w serwisach VOD: Netflix, HBO GO, Amazon itp.

W obliczu światowej walki z pandemią koronawirusa COVID-19, branża technologiczna jak i gamedev mają się póki co wciąż relatywnie dobrze, o czym świadczy niemalejąca ilość newsów na PurePC. Jako serwis nie chcemy straszyć czy też zanudzać kolejnymi doniesieniami o śmiercionośnym wirusie, bo od tego są media informacyjne głównego nurtu (to znaczy nie od straszenia czy zanudzania, a od informowania, choć niestety często wychodzi to właśnie na opak). Z uwagi jednak na zalecaną w Polsce jak i na świecie kwarantannę domową, pracę w trybie home office czy pozostające w domach dzieci i młodzież, a także z uwagi na cieszące się popularnością cotygodniowe wpisy dotyczące premier na Netflixie, postanowiliśmy przygotować, mamy nadzieję, przydatną listę ciekawych filmów, dostępnych w serwisach VOD takich jak Netflix, HBO GO, Amazon Prime Video, Ipla oraz Apple TV+.

Servant - serial

Opis: Małżeństwo decyduje się na eksperymentalną terapię, po tym, jak tracą dziecko. Zamiennikiem ma zostać lalka. Sprawy zaczynają się komplikować, kiedy matka widzi w niej prawdziwe dziecko i decyduje się na zatrudnienie niani, która skrywa tajemnice.

Występują: Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Rupert Grint

Rok premiery: 2019

Tytuł oryginalny: Servant

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: Apple TV+. 24,99 zł miesięcznie

Nawiedzony dom na wzgórzu - serial

Opis: Wykorzystująca retrospekcje opowieść o rodzinie zmagającej się z upiornymi wspomnieniami o swoim starym domu i wydarzeniach, które zmusiły ją do jego opuszczenia.

Występują: Michiel Huisman, Elizabeth Reaser, Kate Siegel

Rok premiery: 2018

Tytuł oryginalny: The Haunting of Hill House

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: Netflix. Od 34,00 zł miesięcznie

Dom grozy - serial

Opis: W wiktoriańskim Londynie spotykają się najsłynniejsze osoby rodem z mrocznej literatury, między innymi doktor Frankenstein, jego potwór, Dorian Gray oraz Drakula.

Występują: Eva Green, Harry Treadaway, Josh Hartnett

Rok premiery: 2014

Tytuł oryginalny: Penny Dreadful

Kraj produkcji: Irlandia, USA, Wielka Brytania

Dostępne w: HBO GO. 24,90 zł miesięcznie

Zombie express - film

Opis: Pasażerowie pociągu jadącego z Seulu do Pusan próbują przetrwać wybuch epidemii zmieniającej ludzi w zombie. Podróż momentalnie staje się koszmarem i dramatyczną walką o przetrwanie również dla ojca i córki.

Występują: Yoo Gong, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma

Rok premiery: 2016

Tytuł oryginalny: Busanhaeng

Kraj produkcji: Korea Południowa

Dostępne w: Netflix. Od 34,00 zł miesięcznie

Nie oddychaj - film

Opis: Grupa nastolatków włamuje się do domu niewidomego mężczyzny. Są przekonani, że dokonują przestępstwa doskonałego, które ujdzie im na sucho. Skuszona łupem trójka złodziei zostaje jednak wciągnięta w śmiertelną zabawę w kotka i myszkę.

Występują: Stephen Lang, Jane Levy, Dylan Minnette

Rok premiery: 2016

Tytuł oryginalny: Don't Breathe

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: Netflix. Od 34,00 zł miesięcznie

O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu - film

Opis: W irańskim miasteczku Bad City, pełnym przestępczości i prostytucji, mieszkańcy są prześladowani przez samotnego wampira.

Występują: Sheila Vand, Arash Marandi, Marshall Manesh

Rok premiery: 2014

Tytuł oryginalny: A Girl Walks Home Alone at Night

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: Ipla. Od 15,00 zł miesięcznie

Autopsja Jane Doe - film

Opis: Na odludziu znaleziono ciało pięknej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że ofiara nie zmarła śmiercią naturalną. Dwaj patolodzy sądowi – ojciec i syn – muszą w ciągu jednej nocy ustalić przyczynę zgonu.

Występują: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond

Rok premiery: 2016

Tytuł oryginalny: The Autopsy of Jane Doe

Kraj produkcji: Wielka Brytania, USA

Dostępne w: Netflix. Od 34,00 zł miesięcznie

Kobieta w czerni - film

Opis: W pobliżu opuszczonej posiadłości, po zachodzie słońca, pojawia się kobieca postać ubrana na czarno. Zawsze, wkrótce potem w okolicy umiera dziecko. Po śmierci właścicielki Domu na Węgorzowych Moczarach do miasteczka przyjeżdża notariusz, który ma uporządkować sprawy spadkowe.

Występują: Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet McTeer

Rok premiery: 2012

Tytuł oryginalny: The Woman in Black

Kraj produkcji: Kanada, Szwecja, Wielka Brytania

Dostępne w: Netflix. Od 34,00 zł miesięcznie. Ipla. Od 15,00 zł miesięcznie

Dziecko Rosemary - film

Opis: Sąsiadka Rosemary częstuje ją deserem, który wywołuje halucynacje i koszmary. Wkrótce dziewczyna dowiaduje się, że jest w ciąży. W jej życiu zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a najbliżsi znajomi po kolei znikać...

Występują: Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon

Rok premiery: 1968

Tytuł oryginalny: Rosemary's Baby

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: HBO GO. 24,90 zł miesięcznie

Fear the Walking Dead - serial

Opis: Akcja rozpoczyna się w Los Angeles na krótko przed wybuchem epidemii zombie. Codzienne trudności związane ze zbudowaniem więzi pomiędzy dwiema rozbitymi rodzinami, w połączeniu z próbami okiełznania wycofanych i borykających się z uzależnieniami dzieci, zostają odsunięte na dalszy plan, gdy świat dookoła staje w obliczu katastrofy.

Występują: Kim Dickens, Cliff Curtis, Frank Dillane

Rok premiery: 2015

Tytuł oryginalny: Fear the Walking Dead

Kraj produkcji: USA

Dostępne w: Amazon Prime Video. 5,99 euro miesięcznie

