Atari przywraca do życia markę, dzięki której stworzono Alone in the Dark. Infogrames powraca po dwóch dekadach

W 1983 roku we Francji powstała firma, przez długi czas miała ogromny wpływ na branżę. Na tyle, że niejeden gracz do dziś całkiem dobrze kojarzy Infogrames. Zasłynęli nade wszystko jako wydawcy legendarnego Alone in the Dark - gry, która dzięki pewnym rozwiązaniom stanowiła rewolucję nie tylko dla gatunku, ale i całej branży, technicznie wyprzedzając swoją epokę. Lata ich świetności i nieudana koniec końców ekspansja minęły dawno temu. Teraz zaś doszło do ciekawego manewru.

Atari postanowiło przywrócić markę Infogrames, by zajęła się przygotowaniem tytułów z odrębnej linii wydawniczej.

"W ciągu dziesięcioleci Infogrames budowało sobie reputację wydawców oraz twórców niesamowitych i eklektycznych gier, a my jesteśmy podekscytowani mogąc ją przywrócić" - tak brzmi oświadczenie Wade'a Rosena, CEO firmy Atari. Marka ma nawiązywać do swoich chlubnych korzeni, zajmując się wydawaniem gier, które "wychodzą poza podstawowe portfolio IP, z jakim kojarzy się Atari". Możemy się zatem spodziewać licznych powrotów do przeszłości w postaci klasycznych franczyz sprzed lat - co jest świetną wiadomością dla fanów retro.

Tym samym może powstać całkiem przyjemna dla wielu graczy nisza bez jakiegoś znaczącego ryzyka - jak z okresu, gdy Infogrames podjęło próbę zdobywania rynku międzynarodowego, m.in. przejmując inne firmy, co ostatecznie nie zakończyło się za dobrze. Nim jednak dojdzie do owych powrotów, pierwszej kolejności zdobyto prawa do wydanego w 2019 roku przez tinyBuild Games Totally Reliable Delivery Service. To bardzo dobrze przyjęty symulator z ragdollową fizyką, w którym kierujemy niekompetentnymi kurierami, starając się zdobywać kolejne ulepszenia pozwalające na usprawnienie usług. Grać można w pojedynkę lub z grupą znajomych.

