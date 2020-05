ASUS ZenBook UX325 oraz UX425 z Intel Ice Lake-U i AMD Renoir

Tajwański producent ASUS pomału przymierza się do prezentacji odświeżonych laptopów z linii VivoBook oraz ZenBook - ich prezentacja powinna odbyć się w trzecim kwartale roku. O dwóch urządzeniach pisaliśmy już wcześniej - mowa o ZenBook UM433IQ oraz VivoBook 14. O ile ASUS ZenBook UM433IQ będzie bazował wyłącznie na układach AMD Ryzen serii 4000, o tyle odświeżony VivoBook 14 ma wykorzystywać zarówno procesory Intel Tiger Lake-U jak również AMD APU Renoir. W sieci pojawiły się z kolei informacje, że tajwański producent pracuje nad kolejnymi dwoma laptopami. Mowa o ultrabookach ZenBook 13 UX325 oraz ZenBook 14 UX425. Niestety ich wygląd pozostaje jeszcze tajemnicą, choć powinny to być modele, które zastąpią obecne od blisko roku modele ZenBook UX334 oraz ZenBook UX434.

ASUS ZenBook 14 UX434.

O laptopach ASUS ZenBook UX325 oraz ZenBook UX425 po raz poinformował sam producent w oficjalnej notatce prasowej dotyczącej przyznanych nagród Red Dot Design Awards 2020. Teraz wiemy, że urządzenia będą napędzane zarówno przez procesory Intel Ice Lake-U jak również AMD Ryzen serii 4000. Biorąc pod uwagę obecność procesorów Intela 10 generacji zamiast nadchodzących jednostek 11 generacji Tiger Lake-U, można przypuszczać, że notebooki lada moment trafią na rynek. Jeśli chodzi o układy Intela to otrzymamy m.in. 4-rdzeniowy i 8-wątkowy Intel Core i7-1065G7. W przypadku AMD otrzymamy niskonapięciowe układy AMD Ryzen 5 4500U (6 rdzeni/6 wątków) oraz AMD Ryzen 7 4700U (8 rdzeni/8 wątków).

O samych laptopach wciąż jednak niewiele wiemy. Mamy otrzymać konstrukcje o wadze poniżej 1,15 kg. Nowością ma być możliwość wyboru matrycy o niskim zużyciu energii - panel IPS 1 W Full HD i jasności do 450 nitów. Producent deklaruje również smukłe ramki po lewej i prawej stronie oraz u góry. Stosunek body to screen ratio ma wynosić 90%. Nie zabraknie również kamery na podczerwień, którą będziemy mogli wykorzystać m.in. do logowania się w systemie Windows za pośrednictwem funkcji Windows Hello. Na więcej informacji o laptopach musimy poczekać do oficjalnej prezentacji.



Źródło: Notebookcheck