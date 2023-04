ASUS ROG RYUJIN III - premiera nowych zestawów All in One z customowym wyświetlaczem i cichymi wentylatorami od Noctua

ASUS odświeżył serię swoich zestawów chłodzeń wodnych All in One, oferując nam aż sześć nowych modeli. Nowe produkty z serii ASUS ROG RYUJIN III, mają cechować się aż 42% poprawą wydajności w stosunku do poprzedników. Duża w tym zasługa współpracy między firmami ASUS i Noctua. Najnowsze propozycje bez podświetlenia ARGB otrzymały bardzo ciche wentylatory od austriackiego producenta, jednak producent przygotował też coś dla lubiących LED-y wewnątrz PC.

Nowa seria ASUS ROG RYUJIN III dzieli się na sześć różnych modeli: ROG RYUJIN III 240, ROG RYUJIN III 240 ARGB, ROG RYUJIN III 240 ARGB White Edition, ROG RYUJIN III 360, ROG RYUJIN III 360 ARGB oraz ROG RYUJIN III 360 ARGB White Edition. Każda z wymienionych opcji posiada przebudowaną pompę Asetek ósmej generacji, która w połączeniu z powiększonymi o 40% średnicami węży przekłada się na cichszą i wydajniejszą pracę. Modele bez RGB są wyposażone w wentylatory Noctua NF-F12 iPPC 2000, które zapewniają przepływ powietrza rzędu 71,6 CFM, ciśnienie statyczne na poziomie 3,94 mmAq i obroty na poziomie 2000 RPM, generując przy tym hałas na poziomie jedynie 29,7 dB. Wszystkie wersje chłodzeń ARGB zostały wyposażone w wentylatory ROG MF-12S ARGB, które zapewniają nam zbliżone parametry, ale niestety kosztem kultury pracy (głośność 36,45 dB). Na szczęście nieco nadrabiają to możliwością magnetycznego łączenia rotorów w łańcuchy, co eliminuje nam kablowe "spaghetti" z tyłu komputera.

Blokopompa zbudowana jest w taki sposób, aby zapewniała chłodzenie sekcji zasilania procesora. Odpowiedzialny za to zadanie jest wentylator Axial-tech usytuowany zaraz pod LEDowym wyświetlaczem 3,5 cala. Chłodzenie sekcji VRM tym rozwiązaniem ma przekładać się na spadek temperatury rzędu nawet 35°C. W porównaniu z poprzednią generacją ma ono zapewnić 71% większe ciśnienie statyczne. Warto wspomnieć, że ekran można w pełni dostosować, wybierając jeden z zaprojektowanych przez producenta obrazów lub umieszczając własny tekst lub plik JPEG. Całość udoskonaleń przekładać ma się na 42% poprawę wydajności, co w realnych zastosowaniach w odniesieniu do modeli ROG Ryujin II ma przynieść o 2°C niższą temperaturę na każde 100 watów obciążenia cieplnego generowanego przez jednostkę CPU.

Seria ASUS ROG Ryujin III posiada kompatybilność z takimi socketami dla procesorów jak: AM4, AM5, LGA 1700, LGA 115X i LGA 1200. Producent zapewnia nam 6-letnią gwarancję i roczną licencję na program diagnostyczny AIDA64 przy zakupie dowolnego modelu z premierowej linii produktów. ASUS jednak jeszcze nie podał sugerowanych cen i daty dostępności swoich najnowszych propozycji. Nie wiemy też jak będzie wyglądała biała wersja kolorystyczna zestawów AIO, gdyż producent jeszcze nie zapewnił odpowiednich wizualizacji na swojej stronie.

