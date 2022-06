ASUS ROG Phone 6 ma być smartfonem o świetnych warunkach termicznych. Tylko... wciąż nie wiadomo jakich

ASUS ROG Phone 6, a więc smartfon dedykowany głównie graczom, ma zostać zaprezentowany już 5 lipca. W zasadzie, jeśli chodzi o specyfikację urządzenia, to nie ma ono przed nami już większych tajemnic. Dziś, ASUS zaprezentował jednak nową przedpremierową zajawkę, w której reklamuje wyjątkowo korzystne warunki termiczne urządzenia. A przynajmniej tak się wydaje. Świadczą o tym dopiski "komora parowa +30%" oraz "arkusz grafitowy +85%".

No dobrze, ale nie dajmy się zwieść samym cyfrom, bowiem póki co nie do końca wiemy, co za nimi stoi. Nie wiadomo mianowicie, co ASUS miał na myśli, prezentując takie właśnie dane. Czy komora parowa ma być 30% wydajniejsza? Grubsza? Szersza? Nie wiadomo. Podobnie ma się rzecz z grafitowym arkuszem. Z wyjaśnieniami musimy więc poczekać do premiery, ale już teraz można mieć nadzieję, że ASUS ROG Phone 6 rzeczywiście zaskoczy nas trzymaniem wysokich temperatur w ryzach. Tak, jak na gamingowy smartfon przystało.

ASUS ROG Phone 6 Ekran 6,7", Super AMOLED, 1080 x 2448 px, 144 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (z grafiką Adreno 730) Pamięć RAM 18 GB LPDDR5 Pamięć na dane 512 GB UFS 3.1 Kamera tylna 108 + 16 + 8 MP Kamera przednia 32 MP Akumulator 5000 mAh, 120 W Wymiary i waga 172 x 77 x 10 mm, 293 g

Pierwsze nieoficjalne wyniki smartfona zdradzają, że ASUS ROG Phone 6 ma "wykręcać" w benchmarku AnTuTu 1 118 161 punktów, co czyni go jednym z najwydajniejszych smartfonów na rynku. Jeśli chodzi zaś o najważniejsze dane specyfikacji, to znajdziecie je w powyższej, czytelnej tabeli. Pamiętajcie jednak, że kilka z tych parametrów może okazać się ostatecznie błędnymi, jako że (co oczywiste) wciąż nie mamy do czynienia z danymi oficjalnymi. Te już 5 lipca. A poniżej wspomniana wcześniej, nowa zajawka graficzna reklamująca smartfon ASUS ROG Phone 6:

Źródło: ASUS