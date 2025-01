ASUS Republic of Gamers prezentuje nową klawiaturę mechaniczną Azoth Extreme, która posiada wbudowany ekran OLED

ASUS ROG (Republic of Gamers) to ceniona na rynku marka stworzona z myślą o graczach, oferująca monitory, laptopy gamingowe, podzespoły PC oraz peryferia komputerowe. Właśnie w tej ostatniej kategorii pojawiło się odświeżenie oferty. Nowa klawiatura mechaniczna TKL (TenKeyLess) Azoth Extreme posiada aluminiową konstrukcję, wysokie próbkowanie oraz wyświetlacz OLED, który umożliwia m.in. przeglądanie parametrów naszego komputera.

ASUS ROG (Republic of Gamers) zaprezentował nowy model klawiatury mechanicznej TKL (TenKeyLess), Azoth Extreme. Klawiatura posiada aluminiową konstrukcję oraz płytkę pozycjonującą wykonaną z włókna węglowego, której zadaniem jest nie tylko usztywnienie konstrukcji, ale również zapewnienie odpowiedniej amortyzacji przełączników, tłumiąc wibracje podczas pisania. Dźwięk mechanizmów jest dodatkowo wytłumiany przez dwie warstwy pianki poliuretanowej PORON oraz dodatkową warstwę silikonową. Klawiatura posiada dwie pary magnetycznych nóżek, które pozwalają na pochylenie jej w trzech kątach nachylenia. Nowy model jest wyposażony w silikonową podpórkę pod nadgarstki, która ma zachować swoją twardość przez długi czas eksploatacji i zapewnić komfort podczas pisania.

Azoth Extreme jest wyposażony w fabrycznie nasmarowane przełączniki mechaniczne ROG NX, które cechują się dwoma trybami pracy. Tryb miękki zapewnia większą amortyzację i sprężystość, co zwiększa komfort podczas długotrwałego pisania. Tryb twardy jest przeznaczony do gier, zapewniając mocne naciśnięcia z szybkim odbiciem. Przełącznik umieszczony na spodzie klawiatury umożliwia łatwą zmianę trybu pracy. Nowy model można podłączyć do komputera za pomocą portu USB, odbiornika ROG SpeedNova 2,4 GHz RF lub łączności Bluetooth. Częstotliwość odpytywania klawiatury wynosi 8000 Hz. Wbudowany dotykowy panel OLED o przekątnej 1,47 cala może wyświetlać różnorodne informacje: m.in. stan połączenia z klawiaturą, włączenie Caps Locka, wskaźniki trybu PC/Mac oraz informacje o parametrach komputera. Producent deklaruje również do 1600 godzin pracy na akumulatorze przy wyłączonym wyświetlaczu i podświetleniu klawiszy. Nowa klawiatura mechaniczna będzie dostępna jedynie w czarnej kolorystyce; nie podano jeszcze daty jej dostępności ani sugerowanych cen.

Źródło: ASUS