ASUS odpowiada na zarzuty o niewłaściwe praktyki. Firma będzie uznawała gwarancje w przypadku użycia BIOS-u w wersji beta

Firma ASUS stała się ostatnio obiektem ataku ze strony użytkowników, których oburzyła adnotacja, jaką opatrzono wersje beta BIOS-u do płyt głównych tajwańskiego producenta. Choć użyte stwierdzenie nie było do końca jednoznaczne, to można było z niego wysunąć przypuszczenie, że skorzystanie z BIOS-u odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika i ogranicza prawo do gwarancji. ASUS adnotację usunął i zapowiedział uznawanie wszelkich zobowiązań.

Sprawa jest bardzo istotna z uwagi na problemy z procesorami z serii AMD Ryzen 7000X3D, o których informowaliśmy w przeszłości. Brak odpowiednich ograniczeń w BIOS-ie sprawia, że napięcie SOC może wzrastać zbyt mocno, co skutkuje nawet spaleniem CPU. Odpowiednie poprawki są wydawane przez producentów płyt głównych. Wśród nich jest także ASUS, który opublikował szereg nowych wersji BIOS-u. Problem w tym, że mają one ciągle status beta i do niedawna były opatrzone adnotacją: „ASUS nie udziela żadnych gwarancji, co do przydatności, kompatybilności lub użyteczności UEFI, jego firmware lub jakiekolwiek jego zawartości”.

Wywołało to szereg nieporozumień. Niektórzy użytkownicy zinterpretowali tę adnotację jako odmowę wywiązywania się przez tajwańską firmę z obowiązków gwarancyjnych. Dalsza część oświadczenia jednak precyzowała, że dotyczy to sytuacji, których nie obejmują standardowe postanowienia gwarancyjne produktów i zobowiązania wynikające z regulacji prawnych. Dodatkowo ASUS zdecydował się całkowicie usunąć wspomnianą adnotację ze swoich stron, a także zapewnił, że będzie uznawał gwarancje zarówno w przypadku zastosowania oficjalnych wersji BIOS-u, jak i wersji beta. Oświadczenie od brytyjskiego oddziału ASUS-a na ten temat uzyskał serwis Windows Central. Obawy użytkowników nie zostały zatem potwierdzone.

