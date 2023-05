ASUS Marshmallow KW100 - bezprzewodowa klawiatura nastawiona na cichą pracę. Konkurent dla Logitech MX Keys?

Tajwańskie przedsiębiorstwo ASUSTeK Computer znane najbardziej z produkcji płyt głównych czy laptopów zaprezentowało właśnie nową bezprzewodową klawiaturę oznaczoną jako Marshmallow KW100. Urządzenie wyróżnia się swoimi kompaktowymi rozmiarami oraz konstrukcją, która ma zapewnić bardzo ciche funkcjonowanie. Szczególne znaczenie może mieć to w pracy, w której musimy być ciągle skupieni i każdy hałas wpływa na ten aspekt w pewnym stopniu.

ASUS Marshmallow KW100 to bezprzewodowa klawiatura skupiona w dużym stopniu na cichej pracy oraz jednoczesnej obsłudze kilku urządzeń.

Klawiatura już od pierwszego spojrzenia wydaje się dość oryginalną konstrukcją pod względem wyglądu. Do wyboru mamy dwie wersje z fikuśnymi nazwami: Oat Milk oraz Green Tea Latte. Mimo że wykonane są w dość pastelowych barwach, to klawisze funkcyjne (Spacja, ESC i Enter) zostały zaznaczone bardziej wyraźnymi odcieniami. Całość prezentuje się całkiem przyjemnie dla oka, choć to oczywiście w dużej mierze kwestia gustu. Na pokładzie znajdziemy nożycowy mechanizm oraz skok klawiszy już przy 1,6 mm. Klawiatura zaprojektowana jest w taki sposób, że naciśnięcie klawisza generuje hałas mniejszy niż 50 dB.

Z tyłu znajdziemy dwie nóżki, które pozwolą nam na dwustopniową regulację wysokości. Sprzęt wypada również całkiem dobrze pod względem łączności. Zastosowano tu bowiem moduł Bluetooth 5.0 LE, dzięki któremu podłączymy się do trzech urządzeń jednocześnie, a następnie wygodnie się między nimi przełączymy dzięki skrótom klawiszowym. Dostępne są specjalne tryby dla systemów: Windows, ChromeOS, MacOS, iOS oraz iPadOS. Żywotność została przewidziana na 10 mln kliknięć. Same nakładki (keycapy) są dodatkowo pokryte warstwą, która odporna jest na promieniowanie UV i zapewnia lepszą wytrzymałość. Na ten moment jednak nie podano ceny ani daty premiery.

Źródło: ASUS