Assassin's Creed Mirage otrzymał złoty status i jednocześnie Ubisoft potwierdził przyspieszenie premiery gry

Ubisoft jeszcze w czerwcu potwierdził datę premiery gry Assassin's Creed Mirage - produkcja miała zadebiutować dokładnie 12 października 2023 roku, a więc raptem kilka dni przed Alan Wake II oraz Marvel's Spider-Man 2. Tegoroczna odsłona sagi o Asasynach odchodzi od gigantycznych światów oraz elementów RPG, do których przyzwyczaiła nas trylogia Starożytności. AC: Mirage z kolei ma być znacznie bliższy pierwszym odsłonom, w których kierowaliśmy Altairem oraz Ezio. Ubisoft potwierdził właśnie istotny szczegół na temat gry.

Ubisoft najwyraźniej bardzo nie może się doczekać, aż gracze zagoszczą w IX-wiecznym Bagdadzie wraz z Asasynem Basimem. Do tego stopnia, że ogłoszono właśnie przyspieszenie premiery Assassin's Creed Mirage. Zamiast 12 października, produkcja pojawi się na półkach sklepowych już 5 października tego roku. AC: Mirage zagości na PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One oraz w usłudze Amazon Luna.

Assassin's Creed Mirage has gone gold and is coming out a week early!



On behalf of the entire team, we can't wait for you to explore 9th Century Baghdad with Basim.



Your journey now starts on October 5. Save the new date! #AssassinsCreed pic.twitter.com/eWAZttvjIX