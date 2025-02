Assassin's Creed Mirage - nowa gra z serii zaoferuje główny wątek fabularny na około 15 do 20 godzin

Za trzy miesiące na rynek trafi kolejna odsłona Assassin's Creed, tym razem o podtytule Mirage. Trafimy do IX-wiecznego Bagdadu, największego miasta ówczesnego świata. Historia pozwoli nam głębiej spojrzeć na postać Basima, który zadebiutował w grze Assassin's Creed Valhalla. Tym razem jednak zobaczymy zarówno jego początki jako zwykłego złodzieja aż do momentu awansu na Mistrza Asasynów. Ubisoft nieco doprecyzował, jakiego czasu rozgrywki się spodziewać. Fani mniejszych gier będą z pewnością zadowoleni.

Assassin's Creed Mirage będzie produkcją dużo bardziej skondensowaną w porównaniu do ostatniej trylogii. Czas gry ma być bardzo podobny do tego co otrzymaliśmy w pierwszych grach z serii. Tym samym kampania fabularna powinna starczyć na około 15-20 godzin rozgrywki.

Na oficjalnym Reddicie marki Assassin's Creed kilku developerów z Ubisoftu wzięło udział w sesji Q&A. Dyrektorka narracji w grze Assassin's Creed Mirage - Sarah Beaulieu - nieco dokładniej odpowiedziała w temacie czasu rozgrywki. Potwierdzono, że główny wątek fabularny ma być czasowo zbliżony do tego co otrzymaliśmy w pierwszych grach serii (do czasu Assassin's Creed III włącznie). Biorąc pod uwagę statystyki z tamtejszych gier, można już śmiało żałożyć, że główny wątek fabularny pochłonie od 15 do 20 godzin, w zależności od tempa rozgrywki. Nowy Asasyn będzie tym samym znacznie bardziej skondensowany niż wcześniejsza trylogia starożytności.

Struktura produkcji ma być bardziej liniowa, choć od czasu do czasu będziemy mogli sobie pozwolić na nieco więcej swobody. Nawet z zadaniami pobocznymi nowy Assassin's Creed Mirage nie będzie przeraźliwie długi, mowa bowiem o maksymalnie 10 dodatkowych godzinach. Tym samym 100% przejście nowej gry nie powinno zająć graczom więcej niż 30 godzin. Będzie to dobra wiadomość zwłaszcza dla osób, które nie mają specjalnie dużo czasu na przechodzenie jednej gry. To właśnie czas rozgrywki miał niebagatelny wpływ na obniżenie ceny, sięgającej niespełna 200 złotych za edycję PC lub 229 złotych za wersje konsolowe. Assassin's Creed Mirage zadebiutuje na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series oraz Amazon Luna. Co ciekawe, obecnie Ubisoft nie planuje żadnego popremierowego wsparcia gry poprzez np. fabularne dodatki. Od razu na premierę mamy otrzymać kompletny tytuł.

Źródło: Reddit (Ubisoft)