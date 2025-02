Assassin's Creed Mirage - nowy materiał opisujący historię i jej bohatera. Basim na drodze do tytułu Mistrza Zabójców

Gdy w 2007 roku Ubisoft wprowadziło nowe IP o grupie legendarnych zabójców walczących na przestrzeni wieków z bractwem templariuszy, mało kto zapewne spodziewał się, że rozrośnie się to w jedną z najobszerniejszych w branży franczyz, która doprawdy sprawia już wrażenie nieśmiertelnej. I to pomimo podejścia samych deweloperów, nieraz przez lata trzymających się jednego schematu. Obecnie wygląda na to, że po Valhalli seria w pewien sposób wraca do punktu wyjścia.

Assassin's Creed Mirage dostało nowy materiał, na którym twórcy ukazują nam świat w grze oraz jej głównego bohatera - Basima.

Tak jak umiejscowione w starożytnym Egipcie Assassin's Creed Origins stanowiło odbicie się od męczonej od dłuższego czasu, skostniałej formuły serii, tak Mirage będzie co najmniej w pewnym sporym stopniu nawiązywało do samych korzeni serii, jednocześnie pozostając przy historiach, które są rozwijane od Origins. Tym razem cofniemy się nieco, by poznać przeszłość jednej z ważniejszych postaci w Assassin's Creed Valhalla, czyli Basimowi. Areną zmagań będą zaś malownicze i zarazem zdradzieckie ulice Bagdadu.

Deweloperzy studia poświęcili nowy materiał wideo na przedstawienie nam kilku podstawowych informacji. W Valhalli Basim jest już doświadczonym Asasynem, Mirage zaś cofając się o 12 lat pozwoli go poznać jako młodego, dręczonego przez rozliczne demony chłopaka, któremu dopiero przyjdzie dołączyć do Hidden Ones. Poznamy jego towarzyszy i motywy prowadzącego na nową drogę. Twórcy przywiązują sporą wagę do lokacji, a także stylu walki naszego bohatera, który ma przypominać klasycznych Asasynów, dodając nieco oryginalnych ataków.

