ASRock Z690 AQUA i AQUA OC - Wyjątkowe płyty główne stworzone z myślą o fanach chłodzenia cieczą i ekstremalnego podkręcania

Producenci tworzący nowe podzespoły komputerowe zawsze muszą odpowiadać sobie na pytanie "czego pragną konsumenci?". Oczywiście odpowiedź będzie inna w różnych grupach wiekowych, krajach i segmentach cenowych. Następnie zestawiane jest to z opłacalnością produkcji i zyskiem jaki generować będzie pojedyncza sztuka. Co jednak, gdyby nie zważać na zdrowy rozsądek i ograniczenia? Gdyby zrobić najlepszą z najlepszych płyt głównych? Tak najwidoczniej pomyślał ASRock tworząc modele Z690 AQUA i AQUA OC, które mogą pochwalić się blokiem wodnym, metalowym backplate, mocną sekcją zasilania, ekranem OLED, ekranem POST, wzmocnionymi złączami, fizycznymi przyciskami i wieloma innymi smaczkami.

ASRock Z690 AQUA (OC) to płyta główna stworzona z myślą o pokonywaniu wszystkich limitów. Powstanie jednak tylko w ograniczonej liczbie 500 sztuk.

ASRock Z690 AQUA i AQUA OC to płyty główne w formacie E-ATX, które oparto na 12-warstowym laminacie klasy serwerowej i 20-fazowej (19+1; 105 A; SPS Dr.Mos) sekcji zasilania. Wyposażona jest ona w fabryczny, zaawansowany blok wodny chłodzący zarówno procesor, jak i VRM. Mamy tutaj do dyspozycji cztery (AQUA) lub dwa (AQUA OC) sloty dla modułów DDR5 o maksymalnym taktowaniu do 7000+ MHz. Jeśli chodzi o karty rozszerzeń to dostępne są trzy wzmocnione PCI Express 5.0 x16 oraz jedno zwykłe PCI Express 3.0 x1. Dla magazynów danych przewidziano osiem (AQUA) lub sześć (AQUA OC) portów SATA III oraz trzy złącza M.2 PCI Express 4.0 x4.

ASRock Z690 AQUA i AQUA OC dysponują kodekiem dźwiękowym Realtek ALC1220 wspieranym przez ESS SABRE 9218, które oddzielone zostały na PCB i ekranowane. W przypadku kontrolerów sieciowych mowa o 10-gigabitowym Marvell AQC113CS i 2,5-gigabitowym Killer E3100G oraz karcie sieciowej oferującej Wi-Fi 6E (802.11ax) i Bluetooth. Na panelu I/O znalazły się przyciski Clear CMOS i BIOS Flashback, złącza antenowe, jedno HDMI, dwa DisplayPort, sześć złączy audio, dwa USB 3.2 Gen 2 typu A, dwa USB 4 typu C, cztery USB 3.2 Gen 1 typu A i dwa RJ-45. Sugerowana cena nie została zdradzona, ale patrząc na specyfikację, sytuację na rynków półprzewodników, poprzednie odsłony serii ASRock AQUA oraz fakt iż płyta główna będzie limitowana do 500 sztuk spokojnie można założyć, że będzie mowa o ponad 4000 złotych.

ASRock Z690 AQUA ASRock Z690 AQUA OC Format E-ATX E-ATX Chipset i socket Intel Z690 i LGA 1700 Intel Z690 i LGA 1700 Sekcja zasilania 20-fazowa (19+1; 105 A) 20-fazowa (19+1; 105 A) Laminat 12-warstwowy 12-warstwowy Sloty na RAM 4x DDR5; 6400+ MHz 2x DDR5; 7000+ MHz Złącza PCI Express 3x PCIe 5.0 x16 + 1x PCIe 3.0 x1 3x PCIe 5.0 x16 + 1x PCIe 3.0 x1 Magazynowanie danych 8 x SATA III, 3x M.2 PCIe 4.0 x4 6 x SATA III, 3x M.2 PCIe 4.0 x4 Kodek audio Realtek ALC1220 + ESS SABRE 9218 Realtek ALC1220 + ESS SABRE 9218 Kontroler sieciowy Marvell AQC113CS + Killer E3100G + WiFi 6E Marvell AQC113CS + Killer E3100G + WiFi 6E

Źródło: ASRock