ASRock WRX80 Creator - nowa płyta główna dla procesorów Ryzen Threadripper PRO 5000WX

Procesory AMD Ryzen Threadripper PRO 5000WX zostały zaprezentowane już jakiś czas temu, jednak dopiero teraz trafią one w ręce entuzjastów gotowych zbudować własną platformę do zadań specjalnych. Do tego niezbędna będzie płyta główna z gniazdem sWRX8, jednak jej poszukiwania wcale nie muszą trwać długo. Firma ASRock wprowadziła właśnie do oferty model WRX80 Creator, który powinien zaoferować wszystko, co niezbędne dla tego typu produktu.

Płyta główna ASRock WRX80 Creator znajduje się już w ofercie kilku polskich sklepów. Jej ceny zaczynają się od ok. 5600 zł.

Płyta główna została wykonana w formacie E-ATX i wyróżnia się 14-warstwowym laminatem. Pobiera ona energię z 24-pinowego złącza ATX, 6-pinowego PCIe i dwóch 8-pinowych złączy EPS. Główną cechą tej platformy jest 8-kanałowa pamięć DDR4 ze wszystkimi ośmioma gniazdami. Na pokładzie mamy także siedem gniazd PCI-Express 4.0 x16, z których pięć działa z pełną przepustowością x16. Znalazło się również miejsce dla dwóch gniazd M.2 PCIe Gen 4, jednego portu U.2, a także ośmiu SATA 6 Gb/s.

ASRock WRX80 Creator Gniazdo AMD sWRX8 Chipset AMD WRX80 RAM 8x DDR4, max. DDR4-4533 (OC), Octal-Channel, do 2 TB pojemności Sloty rozszerzeń 7x PCIe 4.0 x16 (5x x16, 2x x8), 1x M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/​2260), 1x M.2/​M-Key (PCIe 4.0 x4/​SATA, 22110/​2280/​2260), 1x M.2/​E-Key (PCIe, 2230, zajęty przez moduł WiFi+BT), 1x SFF-8643/​U.2/​mini-SAS (PCIe 3.0 x4) Złącza zewnętrzne 1x VGA (AST2500), 2x Thunderbolt 4 (Intel JHL8540), 4x USB-A 3.1 (10 Gb/​s), 2x USB-A 3.0 (5 Gb/​s, WRX40), 2x 10GBase-T, 1x RJ-45, 5x jack, 1x Toslink, 2x DisplayPort-In (mini DisplayPort) Złącza wewnętrzne 1x USB-C 3.1 Key-A Header (10 Gb/​s), 2x USB 3.0 Header (5 Gb/​s, 4x USB 3.0), 1x USB 2.0 Header (480 Mb/​s, 2x USB 2.0), 8x SATA 6 Gb/s (WRX80), 1x port szeregowy, 1x TPM-Header, 1x Speaker-Header, 1x IPMB-Header, 1x BMC-Header, 1x SMBUS-Header, 1x NMI-Header Audio 7.1, Realtek ALC1220 z AMP TI NE5532 Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac/​ax, 2x2, Intel), Bluetooth 5.2 Złącza zasilania 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V, 1x 6-Pin PCIe Inne kontroler ASPEED AST2500, IPMI 2.0, wyświetlacz diagnostyczny Cena od ok. 5600 zł

Resztę specyfikacji płyty głównej uzupełniają dwa moduły sieciowe 10 GbE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 i układ 1 GbE zarządzany przez kontroler IPMI. Ponadto platforma oferuje też m.in. dwa porty USB 4 40 Gb/s z wejściami mini-DP, cztery porty USB 3.2 10 Gb/s i złącza USB 3.2 5 Gb/s. Ponadto płyta ASRock WRX80 Creator otrzymała ceniony układ dźwiękowy Realtek ALC1220 wraz ze wzmacniaczem TI NE5532, a także kontroler ASPEED AST2500 BMC. Płyta główna znajduje się już w ofercie kilku polskich sklepów. Jej ceny zaczynają się od ok. 5600 zł.

Źródło: ASRock, TechPowerUp