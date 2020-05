Arx Fatalis za darmo na Bethesda.net z okazji 20-lecia studia Arkane

Ostatnimi czasy obrodziło w darmowe gry. I mamy dla Was informację o jeszcze jednej. Tych wszak nigdy za wiele. Tym razem nie mamy do czynienia z nowością, lecz prawdziwą klasyką, którą pamiętają tylko same dinozaury. Może "trochę" przesadziliśmy, bo Arx Fatalis, bo o niej właśnie mowa, nie jest aż tak stare - pochodzi z 2002 roku i w sierpniu bieżącego roku będzie obchodzić osiemnastkę. Jednak dla wielu graczy może to być jak zderzenie ze ścianą, bo gra do najprzystępniejszych i najłatwiejszych nie należy. Arx Fatalis można otrzymać za darmo na platformie Bethesda.net z okazji 20-lecia Arkane Studios, które bardziej znane jest światu z takich gier, jak Dark Messiah of Might & Magic, seria Dishonored czy Prey z 2017 roku.

Aby otrzymać za darmo Arx Fatalis, należy zapisać się do newslettera Arkane Studios na oficjalnej stronie internetowej do 31 maja do godz. 16:00. Gra pojawi się na koncie Bethesdy do 3 czerwca tego roku.

Co należy zrobić, aby dostać Arx Fatalis za darmo? Należy założyć konto na Bethesda.net i zapisać się do społeczności Arkane Outsiders oraz newslettera na oficjalnej stronie internetowej. Otrzymacie album „The Art of Arkane” z grafikami koncepcyjnymi z Dishonored 2 i Prey oraz grę Arx Fatalis, która pojawi się w bibliotece i będzie wymagać klienta Bethesda Launcher. Co istotne, trzeba zapisać się do 31 maja do godziny 16:00 czasu polskiego, inaczej szansa na zyskanie debiutanckiej produkcji studia Arkane przepadnie. Gra pojawi się na koncie Bethesdy do 3 czerwca 2020 roku. Po tym okresie możecie zrezygnować z e-mailowej subskrypcji.

Arx Fatalis jest pierwszoosobowym RPG-iem należącym do podgatunku dungeon crawlerów, którego akcja rozgrywa się w podziemiach. Jest to list miłosny do legendarnego studia Looking Glass (serie System Shock i Thief) oraz duchowy spadkobierca Ultima Underworld. Gra nawet była pierwotnie planowana jako trzecia część tej kultowej serii wyprodukowanej przez Origin Systems. Tutaj możecie znaleźć modyfikację Arx Libertatis, dzięki której Arx Fatalis działa lepiej na współczesnych systemach operacyjnych i usuwa wiele błędów z oryginału. Gra ma doczekać się również w tym roku Arx Insanity Mod, który ma być przygotowywanym przez fanów remasterem z prawdziwego zdarzenia (premiera pod koniec 2020 roku).

Źródło: Bethesda