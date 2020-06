ARK: Survival Evolved dostępne za darmo w Epic Games Store

Przecieki z ostatnich tygodni potwierdziły się. Po Civilization VI, GTA V i Borderlands: The Handsome Collection czwartą darmową grą-niespodzianką miało być ARK: Survival Evolved, ale promocja została opóźniona powodu zamieszek w USA i w zamian rozdano ponownie Overcooked. Gra, która była przez parę lat we wczesnym dostępie na Steamie, zadebiutowała w pełnej wersji w połowie 2017 roku. Teraz jeden z najpopularniejszych survivali ukazał się także na platformie Epic Games Store, na której możecie otrzymać go przez określony czas zupełnie za darmo. Oferta tradycyjnie jest ważna przez okrągły tydzień. Czas na dodanie gry do konta macie do 18 czerwca do godziny 17:00 czasu polskiego, po czym zostanie ona zastąpiona dwoma tytułami: Pathway i The Escapists 2.

Od dzisiaj, tj. 11 czerwca, do 18 czerwca do godziny 17:00 możecie przypisać ARK: Survival Evolved za darmo do swojego konta w Epic Games Store.

ARK: Survival Evolved należy do gatunku tzw. symulatorów przetrwania. Akcja gry rozgrywa się w otwartym świecie, który został wypełniony różnej maści dinozaurami (w sumie w grze jest ich ponad 100, a niektóre można nawet ujeżdżać). Naszym celem jest przeżycie w trudnych warunkach, uprawianie jedzenia i roślin, zdobywanie surowców, dzięki którym możemy uzyskać broń do walki z przeciwnikami czy odpowiednie narzędzia do budowy schronu. Dostępny jest też system rozwoju postaci. Oceny krytyków i graczy są dość mieszane. Średnia ocen w serwisie Metacritic w przypadku wersji PC wynosi 70% (opinie recenzentów) oraz 5,6/10 (opinie użytkowników). Nie przeszkodziło to jednak w odniesieniu ogromnego sukcesu, jeszcze na długo przed premierą pełnej wersji, która powstała na silniku Unreal Engine 4.

ARK: Survival Evolved zostało udostępnione za darmo w wersji PC – aby dodać grę do konta, wystarczy udać się pod ten adres i kliknąć na przycisk „Pobierz”. Gra wyszła także na konsolach PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android i iOS. Doczekała się ponadto mniejszych odsłon: skupionej na rozgrywce battle royale ARK: Survival of the Fittest oraz opracowanej z myślą o okularach wirtualnej rzeczywistości ARK Park. ARK: Survival Evolved jest cały czas rozwijane i na początku tego roku doczekało się czwartego dużego rozszerzenia - ARK: Genesis.

Źródło: Epic Games Store