Apple iPhone SE 4 - w sieci pojawiły się rendery smartfona. Można spodziewać się projektu zbliżonego do iPhone'a 14

Seria smartfonów iPhone SE to dosyć budżetowa, jak standardy firmy Apple, propozycja urządzeń mobilnych. W przyszłym roku mamy otrzymać model iPhone SE 4. W sieci pojawiły się rendery CAD, które mają przedstawiać omawiany smartfon. Jeśli zaprezentowany wygląd okaże się prawdziwy, to otrzymamy urządzenie zbliżone do iPhone’a 14. Może to być zatem ciekawa propozycja dla osób chcących za niższą cenę wejść do ekosystemu firmy Apple.

W Internecie pojawiły się rendery, które mają przedstawiać zarys wyglądu smartfona iPhone SE 4. Jeśli znajdą one potwierdzenie w rzeczywistości, to otrzymamy urządzenie mocno przypominające iPhone'a 14.

Apple iPhone SE 4 zostanie przypuszczalnie wyposażony w ekran OLED o rozmiarze 6,1 cala. Smartfon ma cechować się wymiarami 147,7 x 71,5 x 7,7 mm, czyli będzie pod tym względem bardzo zbliżony zarówno do iPhone’a 13, jak i iPhone’a 14. Uwagę zwraca także obecność charakterystycznego wycięcia w górnej części konstrukcji (tzw. notch), w którym umiejscowiona zostanie kamerka przednia oraz być może moduł odpowiadający za rozpoznawanie twarzy (Face ID). Byłaby to nowość dla smartfona Apple z tego segmentu cenowego i zarazem istotna zmiana dla nabywców omawianego modelu. Wcześniejsze doniesienia mówiły jednak nawet o potencjalnej obecności Dynamic Island.

Tylny render pokazuje pojedynczą kamerę, zatem tutaj nie należy spodziewać się większych zmian. Urządzenie może posiadać także przycisk Action, którego zastosowanie będzie personalizowane przez użytkownika. Smartfon zostanie też z pewnością wyposażony w port USB-C. Do opublikowanych renderów należy podejść jednak z dużą dozą ostrożności. Wątpliwości może budzić zwłaszcza bardzo zbliżony do droższych modeli wygląd panelu przedniego. Jeśli Apple rzeczywiście wypuściłoby iPhone’a SE 4 w takiej formie, byłaby to pewnego rodzaju rewolucja wśród bardziej budżetowych rozwiązań amerykańskiej firmy.

