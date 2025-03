Apple iPhone SE 4. generacji otrzyma Dynamic Island. Całość ma przypominać iPhone'a 16

Plotek i przecieków o nowym iPhonie SE było już całe mnóstwo. Względnie tanie urządzenie z jabłuszkiem na obudowie jest wyczekiwane przez wielu, ale firmie Apple wcale nie spieszy się z wydaniem tego modelu. Wręcz przeciwnie, można odnieść wrażenie, że producent utrudnia jego powstanie jak tylko może... Mimo to projekt jakoś posuwa się do przodu, a według najnowszych wieści, całość ma mocno przypominać nadchodzącego iPhone'a 16.

Apple iPhone SE 4 stylistycznie ma nawiązywać do iPhone'a 16, co jest dobrą wiadomością. Według poprzednich doniesień smartfon miał być jedynie okrojonym iPhonem 14.

Jak donosi informator @MajinBuOfficial na łamach serwisu X (dawniej Twitter), Apple iPhone SE 4. generacji ma wyróżniać się notchem w stylu ostatnich iPhone'ów i systemem powiadomień Dynamic Island. Wygląda zatem na to, że producent porzucił już projekt mocno nawiązujący do iPhone'a 14 z klasycznym wycięciem w ekranie. Co więcej, wygląda na to, że całe urządzenie stylistycznie może nawiązywać do iPhone'a 16, który ma zostać wydany jesienią tego roku. Nowy model SE ma otrzymać pojedynczy aparat z tyłu, ale cały moduł ma prezentować się właśnie jak w "szesnastce", z tą różnicą, że lampa błyskowa będzie znajdować się w wyraźnym wybrzuszeniu, a nie obok obiektywu.

Ponadto urządzenie ma mieć podobną wielkość co iPhone XR, ale ma wyróżniać się płaskimi ramkami z aluminium oraz złączem USB-C. Trzeba przyznać, że powyżej przedstawiona wizja iPhone'a SE 4. generacji prezentuje się dosyć interesująco, ale co najważniejsze, mamy tu do czynienia z nowoczesną konstrukcją, a nie sztucznym recyklingiem nie najnowszego już iPhone'a 14 (który wygląda tak samo jak iPhone 13). Rzecz tylko w tym, że plotek na temat nowego modelu SE było już mnóstwo i nie mamy pewności, czy tak prezentujące się urządzenie rzeczywiście ujrzy światło dzienne. Mówi się, że premiera smartfona odbędzie się w 2025 roku i mamy nadzieję, że Apple nie będzie już zmieniać zdania na ten temat.

Źródło: @MajinBuOfficial, WCCFTech