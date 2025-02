Apple iPhone SE 4 ma wykorzystać wyświetlacz, który powstał pierwotnie z myślą o smartfonach iPhone 13

Smartfony z serii iPhone SE to najbardziej budżetowa propozycja wśród urządzeń firmy Apple. Nie mogą one równać się specyfikacją i jakością wykonania standardowym modelom, ale znajdują swoich odbiorców wśród osób, które chciałyby za niższą cenę wejść do ekosystemu Apple. W niedalekiej przyszłości na rynku powinien pojawić się iPhone SE 4, do którego, według najnowszych doniesień, mają trafić ekrany produkowane pierwotnie na potrzeby iPhone’a 13.

Apple iPhone SE 4 może otrzymać ekran znany z iPhone'a 13. Niestety nie będzie posiadał on identycznej specyfikacji. Ta zostanie odpowiednio obcięta, w celu obniżenia kosztów produkcji.

Analitycy nie są zgodni co do specyfikacji kolejnych budżetowych smartfonów amerykańskiej firmy. W sieci pojawia się na ten temat sporo domysłów. Niektóre z nich sugerują, że możemy mieć do czynienia z naprawdę przyzwoitą konstrukcją, która zaoferuje parametry pracy charakterystyczne dla podstawowych modeli iPhone’ów sprzed kilku generacji. Tak może być też w przypadku ekranu. Apple planuje ponoć wykorzystać wyświetlacze OLED użyte wcześniej do produkcji iPhone’a 13. Koreańskie źródło podaje, że nawiązano w tym celu współpracę z LG. Firma ta ma być jednym z dwóch podmiotów (obok chińskiego BOE), które będą dostarczały wyświetlacze do iPhone’a SE 4.

Istotne jest jednak to, że ekran z nowej generacji budżetowych smartfonów Apple nie będzie miał identycznych parametrów pracy, co w przypadku iPhone’a 13. Jego specyfikacja ma zostać obcięta, żeby ograniczyć koszty produkcji. Można domniemywać, że chodzi tu o brak wsparcia dla ProMotion, gorsze odwzorowanie barw, czy niższą szczytową jasność. BOE ma dostarczyć 20 mln ekranów OLED tego typu. Nie wiemy na razie, ile wyświetlaczy wyprodukuje LG, ale będzie to z pewnością liczba niższa, gdyż koreańska firma ma zająć się też produkcją ekranów do starszych modeli iPhone'ów. Niezależnie od tego, 20 mln wyświetlaczy od BOA to nie jest mała liczba, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że sprzedaż iPhone'a SE nigdy nie należała do wygórowanych. Oczywiście powyższe informacje nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Apple, dlatego należy do nich podejść z odpowiednią dozą ostrożności. Premiera nowego smartfona spodziewana jest na początku 2025 roku.

