Apple iPhone z teleobiektywem peryskopowym coraz bliżej. Firma wykonała ważny krok w stronę realizacji funkcji

Mamy złą i dobrą wiadomość. Zacznijmy od tej pierwszej. Nadchodzące smartfony serii Apple iPhone 14 nie otrzymają pożądanego przez klientów firmy elementu. Chodzi o peryskopowy teleobiektyw, który gwarantuje zoom optyczny z prawdziwego zdarzenia, a nie jego „protezę”, która jest stosowana w obecnej generacji sprzętu z logo nadgryzionego jabłka na obudowie. Dobra wiadomość jest taka, że wspomniana zmiana dotycząca modułu fotograficznego będzie miała miejsce w przyszłorocznych urządzeniach, a przynajmniej w najwyższej wersji, czyli w modelu z dopiskiem Pro Max. Według nieoficjalnych informacji od The Elec przedsiębiorstwo poczyniło już odpowiednie ustalenia z południowokoreańską firmą – Jahwa Electronics. Czego więc możemy spodziewać się po urządzeniach Apple iPhone 14, które zadebiutują za blisko pół roku?

Smartfony z rodziny Apple iPhone 15 zyskają długo wyczekiwaną funkcję. Myli się jednak ten, kto twierdzi, że nie należy spodziewać się większych zmian fotograficznych w modelach serii iPhone 14.

Według serwisu The Elec, firma z Cupertino zawarła porozumienie z południowokoreańskim przedsiębiorstwem – Jahwa Electronics. Nowy partner będzie dostarczać komponenty do obiektywów, które umożliwią stosowanie mechanizmu peryskopowego. Zakładając, że informacje znajdą potwierdzenie w rzeczywistych działaniach giganta, nie ma pewności co do tego, jakie przybliżenie będzie oferowała rzeczona jednostka. Czas oczekiwania na zmiany smuci, ale nic straconego. Wygląda bowiem na to, że tegoroczne smartfony Apple iPhone zyskają całkiem nowy wymiar przybliżenia cyfrowego. Wszystko za sprawą matrycy w aparacie głównym.

Podstawowa (szerokokątna) jednostka fotograficzna w smartfonach Apple iPhone 14 może otrzymać rozdzielczość 48 MP. To pozwoli zarówno na realizację funkcji łączenia pikseli w celu uzyskania wyższej jakości i szczegółowości ujęć jak i na satysfakcjonujący zoom cyfrowy. Dodajmy do tego coraz lepsze algorytmy przetwarzające obraz i może się okazać, że nadchodzące urządzenia zaoferują walory, które usatysfakcjonują lwią część użytkowników. Nie da się jednak ukryć, że Apple jest w tej materii daleko za konkurencją i konieczne są kolejne zmiany.

Źródło: My Drivers, The Elec, Unsplash (foto)