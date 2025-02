Apple iPhone - niektóre egzemplarze smartfonów wyłączają się tymczasowo w nocy po aktualizacji iOS do wersji 17.0.3

W zeszłym miesiącu swoją premierę miała kolejna generacja iPhone’ów. Jak zwykle w takiej sytuacji udostępniana jest także nowa wersja systemu iOS. Jego najnowsza edycja doczekała się już poprawek, które rozwiązują między innymi problemy z przegrzewaniem się smartfonów. Wersja 17.0.3 powoduje jednak inne trudności. Dochodzi bowiem do samoczynnego tymczasowego wyłączenia niektórych urządzeń w okresie nocnym, co skutkuje błędnym działaniem niektórych funkcji.

Samoczynny restart niektórych iPhone'ów w okresie nocnym powoduje zaburzenia w działaniu niektórych funkcji smartfonów. Problem może mieć przykre konsekwencje społeczne dla użytkownika.

Najnowsze problemy ze smartfonami Apple są dosyć poważne, ponieważ mogą prowadzić do zaburzeń działania niektórych funkcji. Do samoczynnego wyłączenia urządzenia dochodzi w środku nocy, kiedy sprzęt nie jest aktywnie użytkowany. Po pewnym czasie następuje jego ponowne uruchomienie. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której na skutek wyłączenia smartfona, pomijany jest ustawiony wcześniej alarm. W rezultacie może to skutkować spóźnieniem do szkoły lub pracy. Co więcej, niektórzy użytkownicy donoszą, że po restarcie alarm przestaje w ogóle działać. Pojawia się, co prawda, odpowiedni ekran, ale brakuje dźwięku, który powinien mu towarzyszyć. Warto też odnotować, że po ponownym uruchomieniu iPhone nie łączy się automatycznie z siecią wi-fi (i siecią komórkową, jeśli mamy ustawiony PIN na karcie SIM) do czasu odblokowania ekranu kodem. Blokuje to zatem wiadomości przesyłane do użytkownika za pośrednictwem komunikatorów internetowych i potencjalne połączenia telefoniczne. W skrajnym przypadku może mieć to przykre konsekwencje.

Można byłoby pomyśleć, że wyłączanie się smartfona to jakaś specyficzna funkcja, której zadaniem jest oszczędzanie baterii, ale w rzeczywistości jest to najprawdopodobniej poważny błąd w oprogramowaniu. Zostanie on z pewnością skorygowany, sytuacja ta podkopuje jednak zaufanie użytkownika do urządzenia. Nie jest jasne, których dokładnie modeli dotyczy błąd, ale z pewnością doświadczają go niektórzy właściciele iPhone'a 15 Pro Max. Premiera najnowszych smartfonów Apple oraz systemu iOS 17 nie należy zatem do zbyt udanych. Wcześniej głośno było nie tylko o przegrzewaniu się urządzeń (co zostało już skorygowane odpowiednią poprawką), ale także o puchnących akumulatorach, odbarwiającej się tytanowej obudowie, czy zbyt łatwo pękającym szkle na tylnej części smartfona. Do tego dochodzą informacje na temat gorszej jakości baterii, które zostały wykorzystane do produkcji urządzeń. Tak duże turbulencje na start nowej generacji nie powinny mieć miejsca, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę cenę smartfonów tej marki.

