Amnesia Rebirth za darmo. Najnowszy horror studia Frictional Games do odebrania w Epic Games Store

Tęsknicie za ograniem jakiegoś pierwszoosobowego horroru? Dobrze się składa, bowiem w tym tygodniu, standardowo przez 7 dni (do 28 kwietnia), w Epic Games Store do odebrania jest darmowy horror pt. Amnesia Rebirth. Jest to dość świeża produkcja, bo debiutująca jesienią 2020 roku. I nie, nie mylicie się - Amnesia Rebirth to kolejna odsłona serii, która zapoczątkowana została dobrą dekadę temu, i która zdobyła rozedrgane, bliskie zawału serca wielu graczy. O Rebirth usłyszeliśmy pierwszy raz w lutym 2020 roku, kiedy to twórcy gier SOMA i Amnesia: Mroczny Obłęd udostępnili dość tajemniczy teaser, który później okazał się zwiastunem właśnie "Odrodzenia". Na premierę nie czekaliśmy więc długo, niestety pierwsze recenzje nie były przesadnie pochlebne. Dziś zaglądając do serwisu Metacritic zobaczymy, że gra utrzymuje uśrednione 80/100 punktów od recenzentów oraz 6,4/10 od graczy.

Gra pt. Amnesia Rebirth kosztuje na Steamie czy GOGu wciąż nieco ponad 100 złotych. Już teraz możemy ją odebrać jednak za darmo, dzięki EGS.

Czy rację mają recenzenci, czy raczej gracze? Od dziś, od godziny 17:00 mamy szansę przekonać się o tym samodzielnie, bowiem Epic Games Store przez okrągły tydzień rozdaje tę produkcję zupełnie za darmo. Nie jest to jednak jedyna darmówka. Do 28 kwietnia platforma umożliwia także odebranie Riverbond - urzekającej, vokselowatej gry RPG typu hack'n'slash utrzymanej w widoku izometrycznym. Gracze wcielają się tu w wojowników przemierzających rozmaite fantastyczne lokacje, przeżywając przy tym przygody i zdobywając łupy.

Wracając jednak jeszcze na moment do gry Amnesia Rebirth - główną bohaterką jest tu Tasi Trianon, która w niejasnych okolicznościach znalazła się na niezidentyfikowanej bliżej pustyni. Próbując rozwikłać zagadkę swojego położenia, Tasi musi nie tylko walczyć o przetrwanie, ale i zmierzyć się z wewnętrznymi słabościami. Jak przystało na Amnesię, odkrywanie zagadek będzie przeplatane ze wszędobylskim strachem. Warto jednak wiedzieć, że w kilka miesięcy po premierze tytułu, otrzymał on Tryb Przygodowy, który umożliwia poznanie zawartej w grze historii bez konieczności zmagania się z elementami horroru.

Źródło: Epic