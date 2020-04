AMD Ryzen 7 3700C - procesor przygotowany z myślą o Google

Chociaż zadebiutowały już procesory AMD Ryzen serii 4000 o kodowej nazwie Renoir, niektórzy producenci wciąż decydują się na wybór ubiegłorocznych APU Picasso z racji lepszej relacji ceny do możliwości oraz w dalszym ciągu całkiem niezłej wydajności. Wygląda na to, że kolejną firmą która przygląda się rozwiązaniom AMD może być Google, bowiem w bazie GeekBench testowane są tajemnicze urządzenia amerykańskiego producenta, wyposażone we wspomniane APU Picasso. Obecnie możemy sądzić, że chodzi albo o odrębną linię Chromebooków albo na nowego Pixelbooka, który byłby urządzeniem konwertowalnym. Niemniej taki krok również będzie z ważny dla AMD, gdyż Google to kolejna duża firma, która może chcieć zacząć szerzej wykorzystywać ich procesory.

W bazie GeekBench testowane są tajemnicze urządzenia Google, napędzane przez procesory AMD Ryzen 3 3250C oraz AMD Ryzen 7 3700C.

W bazie programu GeekBench pojawiły się wpisy dotyczące układów AMD Ryzen 7 3700C oraz AMD Ryzen 3 3250C. Przy APU podawane jest również urządzenie "Google Zork". Choć nie wiemy czym dokładnie jest ten sprzęt, możemy przypuszczać że chodzi o nowe warianty Chromebooków, które byłyby napędzane przez układy AMD. Laptop bazuje na systemie Android 9 (Chrome OS). Oprócz Ryzena 7 3700C w bazie benchmarku pojawiły się również wzmianki o jednostce AMD Ryzen 3 3250C. Data zapowiedzi i premiery tajemniczych urządzeń od Google jest niestety nieznana obecnie.

Pod względem specyfikacji na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się być takie same jak przy standardowych wersjach APU. Ryzen 7 3700C to 4-rdzeniowe i 8-wątkowe APU o bazowym zegarze 2,1 GHz z możliwością podniesienia w trybie Turbo do maksymalnie 4 GHz. Nie brakuje także zintegrowanego układu graficznego Radeon Vega 10. W przypadku Ryzena 3 3250C mowa o 2-rdzeniowym i 4-wątkowym układzie z zegarem bazowym o częstotliwości 2,6 GHz z możliwością zwiększenia do 3,5 GHz. Ponadto otrzymujemy układ graficzny Radeon Vega 3.

Źródło: MyDrivers