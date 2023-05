AMD Radeon RX 7600 - pojawiły się problemy z podłączeniem niektórych wtyków 6+2-pin do referencyjnego modelu karty

Karta graficzna AMD Radeon RX 7600 jest ciekawą propozycją ze swojego segmentu cenowego. Niestety układ nie jest pozbawiony wad i nie chodzi tutaj o stosunkowo małą ilość VRAM. Jak donoszą niektórzy recenzenci, w przypadku referencyjnej wersji GPU pojawiły się nieoczekiwane problemy z podłączeniem kabla zasilającego. Dotyczy to jednak wyłącznie wtyczek 6+2-pin. Posiadacze końcówek 8-pin nie mają żadnych powodów do niepokoju.

Pojawiły się nieoczekiwane problemy z podłączeniem niektórych końcówek 6+2-pin do referencyjnego modelu karty graficznej AMD Radeon RX 7600. Za kwestię odpowiada specyficzne zgrubienie na wtykach.

Warto zaznaczyć, że wspomniany problem nie obejmuje wszystkich kabli 6+2-pin. Serwis TechPowerUp odnotował go w przypadku 20% końcówek. W niektórych przypadkach specyficzna konstrukcja backplate nowego Radeona uniemożliwia prawidłowe podłączenie kabla. Tylna płyta karty jest po prostu zbyt szeroka, a niektóre wtyczki 6+2-pin posiadają specjalne zgrubienie, które pełni funkcję mocującą dla dwóch oddzielnych pinów. W rezultacie niemożliwe staje się dociśnięcie wtyczki do gniazda na karcie graficznej. Jest to przeoczenie firmy AMD, ale należy podkreślić, że problem nie występuje w przypadku niereferencyjnych modeli, więc jego zakres jest bardzo ograniczony.

Oczywiście korzystanie z GPU w sytuacji, kiedy wtyk nie jest w pełni wsunięty do gniazda, to niezbyt dobry pomysł. Teoretycznie nie zawsze uniemożliwia to użytkowanie karty, ale może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, które mogą zakończyć się nawet jej uszkodzeniem. Wystarczy przypomnieć, że jedną z przyczyn topienia się przejściówek 16-pin na kartach NVIDII, było prawdopodobnie ich niedociśnięcie do złącza. Dlatego w przypadku trudności z wtyczką 6+2-pin zaleca się skorzystanie z innego kabla lub chociażby odpowiedniego przedłużacza. Teoretycznie można też zdemontować backplate, ale jest to ostateczność, ponieważ prowadzi zwykle do unieważnienia gwarancji.

